Чому не виплачують Національний кешбек: що наразі відомо про програму

Народні депутати під час ухвалення проєкту закону про держбюджет-2027 в першому читанні підтримали поправку №846 щодо заборони використовувати державні кошти на подальше фінансування програми Національний кешбек.

Розповідаємо, чому нема виплати Національного кешбеку та коли її чекати.

Чому не виплачують Національний кешбек

Держава наразі не має грошей для того, щоб профінансувати виплати за програмою Національний кешбек, повідомив 12 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду в парламенті.

Очільник фінансового відомства не сказав, коли саме мають виплатити заборгованість за останні місяці функціонування програми. Бо хоч виплати й не приходять, однак нарахування продовжуються.

Тим часом у середу, 28 жовтня, Верховна Рада підтримала проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік у першому читанні, в якому, серед іншого, не передбачається подальше фінансування державою кешбеку за покупку українських товарів.

Поправка №846 передбачала, зокрема, припинити використання коштів з бюджету також на рекламу й технічну підтримку програми. Зрештою Комітет Верховної Ради з питань бюджету врахував цю поправку частково — як доручення уряду, а не пряму заборону.

Остаточне рішення щодо подальшої долі програми залежатиме від проєкту закону державного бюджету, яку депутати мають ухвалити в другому читанні і фінальному голосуванні 23-26 листопада.

Коли виплатять кешбек

На початку жовтня пресслужба порталу державних послуг Дія поінформувала про те, що ще очікуються виплати за два місяці — травень та червень, однак точної дати зарахування немає.

Повідомлялося, що статус зміниться в застосунку Дії одразу після того, як будуть здійснені виплати. За перерахування відповідає Міністерство економіки, гроші проходять через Казначейство до банку, а фінустанова вже зараховує їх на картку кешбеку.

Наразі українці, які користуються програмою, не отримали нарахування за чотири місяці — з травня по серпень.

Як розповів у травні колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, Національним кешбеком щомісяця користувалися близько 4,8 млн українців. З моменту запуску програми на картки покупців українських товарів повернулося біля 8 млрд грн. Отримані кошти люди використовували здебільшого на оплату комунальних послуг — до 70%.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження термінів дії програми Національний кешбек до 30 квітня 2028 року.

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