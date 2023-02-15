Чому немає виплат ВПО за лютий: у Міністерстві реінтеграції пояснили причини

Чимало переселенців у лютому зіткнулися з проблемою нарахування виплат ВПО. Гроші мали прийти ще кілька тижнів тому, але поки що на картках нічого немає.

Чому немає виплат ВПО за лютий і в чому проблема — читай у матеріалі.

Немає виплат ВПО: що робити

Мешканці України, які постраждали через військову агресію Росії, ставши вимушеними переселенцями, щомісяця отримують від країни грошову допомогу.

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Як заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, з нового 2023 року переселенці одержують виплати від держави автоматично. Вони й досі продовжують це робити. Тож ВПО не треба після свят оббивати пороги органів соцзахисту чи ЦНАПів для того, щоб відновити виплати.

Чому немає виплат ВПО переселенцям і коли їх нараховують

Мінсоцполітики щомісяця здійснює виплати у такі числа:

до 3;

13;

23.

Це відбувається на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги. Відомство перераховує гроші банкам, які розподіляють грошову допомогу на картки ВПО, які раніше подали відповідну заявку.

Коли будуть виплати ВПО

У 2023 році дати надходжень грошей для переселенців не змінюватимуть. Якщо вводитимуть нові дати, про це повідомить Міністерство соціальної політики.

Але іноді можуть бути затримки в отриманні грошей.

Чому немає виплат ВПО — найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Якщо тобі тривалий час не надходять виплати, потрібно звернутися за такими номерами:

номер гарячої лінії Мінреінтеграції — 15-48;

номер офісу уповноваженого з питань ВПО — +38 (066) 813-62-39.

Щомісяця кожному переселенцю має приходити по 2000 грн. А по 3000 грн — кожній дитині та людині з інвалідністю.

Як подати повторну заявку на ВПО без черг — ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

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