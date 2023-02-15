Економія

Чому немає виплат ВПО за лютий: у Міністерстві реінтеграції пояснили причини

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Лютого 2023, 11:30
ВПО
Фото: Unsplash

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