Довгоочікувані знижки — коли Чорна п’ятниця 2022 та як купувати речі з користю

Якими б не були цінники — стабільними, чи такими, що постійно “стрибають”, нам завжди приємно бачити знижки. Особливо приваблює покупців Чорна п’ятниця, яка цього року припадає на 25 листопада.

Бажання зекономити притаманне будь-кому незалежно від купівельної здатності. Тому саме в цей день великими знижками магазини так приваблюють чималу кількість людей.

Робити знижки на Чорну п’ятницю почали у США, коли продавці помітили тенденцію серед людей приходити за покупками саме після Дня подяки.

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Традиції та історія Чорної п’ятниці

Спочатку ця назва асоціювалась з величезними заторами на дорогах, але всього за кілька десятиліть асоціації міцно закріпились за Чорною п’ятницею як днем великих знижок.

Згодом деякі торгові мережі почали все раніше відчиняти свої двері для покупців. Хтось розпочинає роботу о шостій ранку, а дехто наважується запустити покупців й опівночі.

Також заведено проводити розпродаж протягом кількох днів. Однак кожен продавець визначає оптимальний для себе термін.

Навіщо продавцям Чорна п’ятниця

Такі величезні знижки завжди змушують задуматись покупця, чи немає підступу у такій дивовижно низькій ціні. Насправді продавцям вигідна Чорна п’ятниця навіть за таких умов.

Річ у тім, що магазини за допомогою знижок отримують велику кількість покупців, що значно перекриває втрати, які могло б принести зниження цін. Крім того, це гарний спосіб позбутись певного виду товару, який має постійно змінюватись на полицях, щоб не псуватись. Тому інколи і можна побачити знижки у 50% і навіть 90%.

Окрім побутових речей і техніки, підприємці почали робити знижки на різноманітні послуги, курси і підписки на рік. Тому можеш моніторити пропозиції завчасно.

Як зробити покупки на Чорну п’ятницю більш корисними

Часом ми всі піддаємось шарму магазинних знижок та купуємо те, що нам не потрібно у стані ейфорії. Проте якщо підготуватись, то можна непогано зекономити за допомогою Чорної п’ятниці та зробити її більш корисною для себе.

Гарною ідеєю буде скласти заздалегідь список того, що насправді потрібно. Наприклад, якщо це косметичні засоби, якими ти завжди користуєшся, або ж які хотілось спробувати, то їх можна пошукати на спеціалізованих і перевірених сайтах та відкласти у корзину.

Таким чином можна у перші години знижок одразу придбати те, що тобі дійсно потрібно і що ти точно будеш використовувати у майбутньому.

Також варто перевірити ціни у магазинах на потрібну тобі річ до того, як розпочнеться розпродаж, щоб розуміти, наскільки вигідною буде ця покупка.

Ще одне вміння, яке допоможе впоратись зі стресом від змін на ціннику — це планування своїх витрат. Читай поради для планування сімейного бюджету.

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