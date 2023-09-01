Доплати пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН: що відомо та хто може отримати

Українські пенсіонери могли отримувати допомогу від різних міжнародних організацій. Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України повідомили про перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни.

Перерахування допомоги пенсіонерам від ВПП: що відомо

З квітня 2022 року ВПП надала понад $500 млн для понад 3 млн українців. У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3000 грн.

Також пенсіонери не мали отримувати інших грошових допомог (допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

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Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 грн. Мінімальний розмір виплати — 100 грн.

Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про цих пенсіонерів є у базі даних Пенсійного фонду, тому подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми або до Пенсійного фонду не потрібно.

Програма націлена приблизно на 260 тис. пенсіонерів, кожен з них отримуватиме платежі щонайменше чотири місяці поспіль. Загальна сума, яку ВПП надає пенсіонерам цього місяця становить приблизно 115 млн грн.

Грошова допомога є одним із багатьох способів підтримки ВПП українців, які постраждали від війни. Крім цього, роздають продуктові набори в регіонах, близьких до лінії фронту, підтримують безпечне звільнення замінованих сільськогосподарських угідь у Харківській області.

Українські пенсіонери також можуть отримувати надбавку до основної пенсії. Раніше ми розповідали, які існують доплати до пенсії 2023.

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