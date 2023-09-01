Економія

Доплати пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН: що відомо та хто може отримати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Вересня 2023, 16:00
Допомога від ООН пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій
Фото: Pixabay

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