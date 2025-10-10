Індекс інфляції у вересні 2025 року: ціни на товари та послуги продовжують зростати

Держстат оприлюднів результати аналітики споживчого ринку у вересні 2025 року і визначив індекс інфляції.

Порівняно із серпнем вона становила 0,3%, із вереснем 2024 — 11,9%. Базова інфляція у вересні порівняно із серпнем становила 1,3%, із вереснем 2024 — 11,0%.

Як це вплинуло на ціни та купівельну спроможність громадян — у матеріалі.

Індекс інфляції у вересні 2025: які товари та послуги подорожчали

Інфляція торкнулася низки базових продуктів харчування. Здорожчали сало, соняшникова олія, риба та рибні продукти, кисломолочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, хліб, масло та безалкогольні напої. Зростання становило 0,7-4,0%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли у вересні на 1,2%. При цьому тютюнові вироби подорожчали на 1,4%, а алкогольні напої — на 1,0%.

Найбільш відчутною інфляція стала на непродовольчому ринку та у сфері освітніх послуг.

Ціни на одяг і взуття підвищилися на 8,2%, зокрема одяг здорожчав на 9,1%, а взуття — на 7,3%.

Оплата за освіту від початку нового навчального року подорожчала на 12,4%.

Зокрема, вартість вищої освіти зросла на 16,8%, а середньої освіти — на 8,5%.

Заклади охорони здоров’я також підняли ціни: інфляція цін на фармацевтику становила 0,8%, а на амбулаторні послуги — 0.9%.

Індекс інфляції у вересні 2025: які товари подешевшали

Попри відчутну інфляцію, у вересні на споживчому ринку ціни на деякі продукти харчування та безалкогольні напої загалом знизилися на 0,8%.

Найбільше подешевшали фрукти та овочі — на 11,8% та 10,6%.

Також трохи впали ціни на яйця, цукор і рис — на 2,9–1,3%.

Залізничний транспорт за підсумками місяця знизив ціни на 0,7%, а зв’язок і відпочинок дали зовсім невеличкий мінус — 0,1%.

Індекс інфляції або індекс споживчих цін – навіщо визначають і що він означає

Індекс інфляції або індекс споживчих цін визначають, щоб виміряти, наскільки змінюються ціни на товари та послуги, які споживає населення.

Він показує, як зростанє або знижується вартість життя, та використовується для оцінки інфляції, купівельної спроможності і загалом економічної політики країни.

А споживачам знання індексу інфляції допомагає ухвалювати правильні фінансові рішення.

