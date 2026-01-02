Індексація пенсій 2026: коли очікувати на підвищення виплат українцям

З 1 січня 2026 року в Україні розпочався новий етап пенсійних змін. Окрім традиційної весняної індексації, на пенсіонерів чекає перерахунок виплат уже в січні, пов’язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму — деталі читай у матеріалі.

Індексація пенсій 2026: коли буде підвищення виплат

У 2026 році перерахунок виплат відбувається за двома ключовими сценаріями: з початком року зріс прожитковий мінімум — це автоматично потягнуло за собою збільшення мінімальних та максимальних виплат:

мінімальна пенсія зросла на 234 грн — з 2 361 до 2 595 грн;

максимальна пенсія: оскільки вона обмежена 10 прожитковими мінімумами, її розмір зріс на 2 340 грн і тепер становить 25 950 грн.

Індексація пенсії відбудеться 1 березня 2026 року, і вона базується на показниках інфляції та зростанні середньої заробітної плати за минулий рік. Точний коефіцієнт уряд оголосить у лютому, проте вже відомо, що перерахунок буде автоматичним і не потребуватиме особистих звернень до Пенсійного фонду.

Березнева індексація торкнеться більшості українських пенсіонерів, зокрема:

отримувачів пенсій за віком, вислугою років та інвалідністю;

потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

військових пенсіонерів.

Попри масштабність перерахунку, є категорії пенсіонерів, чиї виплати в березні не зміняться:

нові пенсіонери: ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років (2023–2025). Їхні виплати вже розраховані за актуальними, вищими базами заробітної плати;

отримувачі спецпенсій: судді, прокурори та інші категорії, чиє пенсійне забезпечення регулюється окремими законами.

У 2026 році держава зберігає систему щомісячних компенсаційних виплат для літніх людей. Вони додаються до основної суми пенсії та не залежать від її розміру:

70–74 років: +300 гривень;

75–79 років: +450 грн;

80+ років: +570 грн.

Крім того, пенсіонери, які не працюють, мають отримувати не менше ніж 40% від мінімальної зарплати, а саме 3458,8 гривні, адже мінімалка зросла.

Не встиг пройти ідентифікацію в ПФ? Виплати тимчасово можуть призупинити, поки ти не з’явишся в установі та не підтвердиш свою особистість.

