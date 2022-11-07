Економія

Довгоочікувані знижки — коли Чорна п’ятниця 2022 та як купувати речі з користю

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 11:20
Чорна п'ятниця
Фото: Unsplash, Pexels

Більше новин
Названо імена суддів українського нацвідбору на Євробачення 2023
(Не)очікувана трійка? Переможці голосування за суддівське крісло на Нацвідборі Євробачення
світло
У Києві та області погодинно виключатимуть електроенергію — оновлений графік
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Проміжні вибори в США: коли відбудуться і чому вони важливі для України
Від них залежатиме доля України? Коли пройдуть проміжні вибори в США та які шанси в кандидатів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Зникає зв'язок що робити
Хтось дивиться YouTube, а хтось не може викликати швидку: від чого треба відмовитися, якщо зникає зв’язок
Вимикають електроенергію
Що роблять українці, коли вимикають світло, та чи звикли до життя за графіком відключень — опитування
Як економити на продуктах без шкоди для здоров'я
Прощання з напівфабрикатами та гучними брендами: як економити на продуктах без шкоди для здоров’я
Планування бюджету під час війни
“Хочу донатити на ЗСУ більше, але не можу правильно розпланувати свої доходи та витрати. Як це зробити?”

Відео
Проміжні вибори в США: коли відбудуться і чому вони важливі для України

Від них залежатиме доля України? Коли пройдуть проміжні вибори в США та які шанси в кандидатів
0:07:38
Чому світло вимикають не у всіх будинках — пояснення ДТЕК
Заздриш сусіду, в якого є світло? Директор ДТЕК пояснив, чому електрику вимикають не всюди
0:02:45
Військовий на псевдо Гривня розповів про контрнаступ
Вона не така велика, як довга — військовий на псевдо Гривня про армію РФ та наш контрнаступ
Повний блекаут у Києві: чи можливий він та як боротимуться
Всі розмови про евакуацію з Києва, а що ж насправді? Чи можливий тотальний блекаут та чого чекати киянам
0:04:23
Росіяни знищили одну з найбільших ферм в Україні - наслідки окупації
Райський корівник перетворили на пекло: харківські фермери показали наслідки російської окупації
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 7 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:11
Українці масово скуповують павербанки та генератори
Від свічок до сонячних панелей — що українці масово скуповують на ринку для виживання без світла
0:05:41
ДБР оголосило у розшук росіян, які обстрілювали пологовий у Тростянці
Впритул розстріляли лікарню з місцевими — ДБР оголосило у розшук двох російських військових
ДНК. Свої на СТБ: що буде у випуску 6 листопада
Врятував немовля з пекла війни, а тепер має знайти його родичів: маріуполець звернувся до проекту ДНК. Свої
0:03:52
Ізюм
Українців ховали під номерами: ексгумація та упізнання тіл в Ізюмі — як проходять слідчі дії
Більше відео
світло
Читати далі
У Києві та області погодинно виключатимуть електроенергію — оновлений графік
Що робити коли зник мобільний зв'язок
Читати далі
Економ мобільний інтернет: як залишатися на звʼязку в критичній ситуації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь