У Києві та області погодинно виключатимуть електроенергію — перелік адрес

Росія завдає масованих ракетних ударів по всій території України. Снаряди влучають, зокрема, у критичну інфраструктуру великих міст.

Частково ворогові це вдається, однак наші комунальники швидко реагують та відновлюють критичні пошкодження.

Повністю полагодити об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області ще не вдалося. Через це сформувався дефіцит енергопотужності.

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Для того щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК Укренерго запровадила графіки аварійного відключення електропостачання.

Кому відключатимуть світло

У графік відключень потрапила значна частина промислових та побутових клієнтів Києва та області. Тимчасові відключення проводитимуться 20 жовтня.

НЕК буде вимушена частково, не більш ніж на чотири години, відключати світло до стабілізації ситуації.

Щодня на офіційному сайті публікуватимуть спеціальні графіки з адресами та часом відключення.

Адреси у столиці розділили на 3 черги, тож подачу електроенергії будуть обмежувати не одночасно.

Ми публікуємо графіки аби ти міг (могла) заздалегідь спланувати використання електроприладів.

1 черга — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга — з 12:00 до 16:00

3 черга — з 16:00 до 20:00

Сьогодні, 20 жовтня, у Києві відключатимуть усі три черги.

У Київській області теж будуть почергові відключення електроенергії.

Усі адреси розділено на 2 черги: 1 черга — 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00 2 черга — 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00

У НЕК закликають не вмикати потужні електроприлади: пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо під час піків споживання — з 7 до 11, а також із 17:00 до 22:00. У разі крайньої потреби — вмикай їх у нічні години.

Учора у тебе могло зникнути не лише світло, а й зв’язок та інтернет. Ми розповіли, як залишатися на зв’язку у критичній ситуації.

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