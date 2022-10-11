У Києві погодинно виключатимуть електроенергію — перелік адрес

Учора Росія завдала ракетних ударів по всій території України. Снаряди влучили, зокрема, у критичну інфраструктуру великих міст.

Частково ворогові це вдалося, однак наші комунальники швидко зреагували та відновили критичні пошкодження.

Повністю полагодити об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області ще не вдалося. Через це сформувався дефіцит енергопотужності.

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Для того щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК Укренерго запровадила графіки аварійного відключення електропостачання.

Кому відключатимуть світло

У графік відключень потрапила значна частина промислових та побутових клієнтів Києва та області. Тимчасові відключення почнуться з 11 жовтня.

НЕК буде вимушена частково, не більш ніж на чотири години, відключати світло до стабілізації ситуації.

Щодня на офіційному сайті публікуватимуть спеціальні графіки з адресами та часом відключення.

Сьогодні, 11 жовтня, у Києві відключення будуть за такими адресами:

Графік_відключень by Valerie Malitska on Scribd

У Київській області сьогодні теж будуть почергові відключення електроенергії, свою адресу ти можеш знайти в таблиці.

У НЕК закликають не вмикати потужні електроприлади: пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо під час вечірнього піка споживання з 17:00 до 22:00. У разі крайньої потреби — вмикай їх у нічні години.

Учора у тебе могло зникнути не лише світло, а й зв’язок та інтернет. Ми розповіли, як залишатися на зв’язку у критичній ситуації.

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