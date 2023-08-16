МОМ допомога 2023: як отримати 2200 гривень від міжнародної організації

Міжнародна організація з міграції (скорочено МОМ) підтримує вразливі українські сім’ї, які змушені були залишити свої домівки в регіонах, що постраждали від бойових дій.

Хто може отримати виплати та що відомо про МОМ допомогу 2023 — читай у матеріалі.

Допомога від МОМ: яка сума виплат

У межах зазначеної програми можна отримати 2200 грн на кожного члена сім’ї впродовж трьох місяців. МОМ грошова допомога надається не всім ВПО, а тільки найвразливішим категоріям.

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МОМ допомога: хто саме може отримати

До цих категорій належать:

вагітні та самотні жінки;

сім’ї з двома та більше дітьми;

люди з інвалідністю;

люди похилого віку.

МОМ допомога 2023: подати заявку та умови

Якщо ти думаєш про те, що означає допомога від МОМ та як подати заявку, то слідуй покроковій інструкції:

Зареєструйся як ВПО в органах соціального захисту населення територіальної громади чи ЦНАПі. Після цього в тебе перевірять дані та підтвердять категорію для програми. Далі заявку відправлять до офісу МОМ. Після цього організація вирішуватиме, чи надавати фінансову допомогу. Якщо надаватиме, то кошти перерахують через Укрпошту протягом двох тижнів після заповнення даних.

Допомога МОМ: як оформити та чому не приходять виплати

Якщо не приходять виплати, то можна зателефонувати на гарячу лінію: 0 800 215 015. Також можеш надіслати листа на поштову скриньку організації kievtransparent@iom.int.

Однак найпоширенішою причиною, чому не приходять гроші від МОМ є те, що ти просто не підпадаєш під вразливі категорії (або не відібрала сама організація).

Грошова допомога від МОМ: чому не вдається зареєструватися

Варто зазначити, що виплати МОМ можуть не приходити та тебе не реєструють тому, що перший етап прийому заявок через платформу єДопомога закінчився.

Однак якщо ти підпадаєш під категорію отримувачів допомоги та надсилав(-ла) заявки до завершення першого етапу, все ще можеш отримати гроші.

Як подати повторну заявку на ВПО без черг — ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

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