Економія

Надбавки до пенсії 2023: за що пенсіонери можуть отримати додаткові виплати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Серпня 2023, 12:00
Надбавки до пенсії 2023: які існують та яка сума
Фото: Pixabay

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