Надбавки до пенсії 2023: за що пенсіонери можуть отримати додаткові виплати

Українські пенсіонери можуть отримати доплати до своєї основної пенсії. Додаткові виплати призначаються за віком, стажем, почесному донору та іншим.

Ми розповімо, які існують надбавки до пенсії та в якій сумі.

Надбавки до пенсії 2023: які існують

Надбавка до пенсії за дітей

Цю надбавку можуть отримати пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років.

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По 150 грн на кожну дитину доплачують до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України Про пенсійне забезпечення та Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Щоб отримати цю надбавку, треба подати заяву до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем отримання пенсії. До заяви потрібно додати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника.

Доплата до пенсії за донорство

Відповідно до закону України Про донорство, людина, яка має звання почесного донора, може отримати надбавку у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Надбавки до пенсії за додатковий стаж

У ПФУ повідомили, що, згідно зі статтею 28 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1% розміру пенсії. Однак не більше як на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Також важливо, щоб розмір пенсії, розрахований згідно зі статтею 27 Закону, перевищував прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тоді доплата розраховуватиметься, виходячи з цього мінімуму.

Пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахунок доплати за додатковий стаж проводиться після їхнього звільнення з роботи.

Доплати пенсіонерам за віком

Ця надбавка нараховується пенсіонерам автоматично:

300 грн отримують пенсіонери віком від 70 до 74 років;

496 грн — від 75 до 79 років;

570 грн — від 80 років.

Надбавка до пенсії за умови особливих потреб

Цю надбавку у розмірі 800 грн можуть отримати:

пенсіонери після 80 років, що проживають на самоті;

особи, що потребують особливого догляду;

громадяни, які не мають близьких працездатних родичів.

Щоб оформити ці виплати пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали про максимальну пенсію в Україні. Яка сума нарахування, читай за посиланням.

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