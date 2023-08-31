Надбавки до пенсії 2023: за що пенсіонери можуть отримати додаткові виплати

Українські пенсіонери можуть отримати доплати до своєї основної пенсії. Додаткові виплати призначаються за віком, стажем, почесному донору та іншим.
Ми розповімо, які існують надбавки до пенсії та в якій сумі.
Цю надбавку можуть отримати пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років.
По 150 грн на кожну дитину доплачують до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України Про пенсійне забезпечення та Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Щоб отримати цю надбавку, треба подати заяву до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем отримання пенсії. До заяви потрібно додати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника.
Відповідно до закону України Про донорство, людина, яка має звання почесного донора, може отримати надбавку у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.
У ПФУ повідомили, що, згідно зі статтею 28 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1% розміру пенсії. Однак не більше як на 1% мінімального розміру пенсії за віком.
Також важливо, щоб розмір пенсії, розрахований згідно зі статтею 27 Закону, перевищував прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тоді доплата розраховуватиметься, виходячи з цього мінімуму.
Пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахунок доплати за додатковий стаж проводиться після їхнього звільнення з роботи.
Ця надбавка нараховується пенсіонерам автоматично:
Цю надбавку у розмірі 800 грн можуть отримати:
Щоб оформити ці виплати пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду.
Раніше ми розповідали про максимальну пенсію в Україні. Яка сума нарахування, читай за посиланням.
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