Що треба знати про неоподаткований мінімум: яка сума та де застосовується

Напевно, хоч раз ти чув вислів “неоподаткований мінімум”. Його часто застосовують, коли говорять про штраф за якесь порушення, податків чи зборів. Використовують саме неоподаткований мінімум, адже це є сталою сумою.

Але, що таке неоподаткований мінімум та яка це сума, згідно з законодавством? Ми розповімо, що треба знати про неоподаткований мінімум.

Неоподаткований мінімум 2023: що це таке та яка сума

Відповідно до Податкового кодексу України (пункт 5, підрозділ 1, розділ XX), неоподаткований мінімум — це сума розміром у 17 грн.

У Податковому кодексі зазначено:

Зараз також дивляться

— Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 грн.

Утім, на офіційному порталі Державної податкової служби України йдеться, що є два розміри неоподатковуваного мінімуму.

Неоподаткований мінімум та соціальна пільга: у чому різниця

Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснює, що неоподаткований мінімум насправді один, це сума 17 грн. Її застосовують, коли посилаються на неоподаткований мінімум, але є певні винятки.

Йдеться про норми адміністративного та кримінального законодавства для кваліфікації злочинів чи правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга визначена підпунктами 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV ПКУ для відповідного року.

Податкова соціальна пільга дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць.

Тобто у 2023 році прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2684 грн на місяць, тож сума соціальної пільги — 1342 грн.

Тож для кваліфікації правопорушення адміністративного чи кримінального (не розмір штрафу як покарання) неоподатковуваний мінімум становить 1 342 грн. В інших випадках неоподаткований мінімум становить 17 грн.

До прикладу, крадіжка чужого майна вважається дрібною, якщо вартість майна на момент здійснення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — 268,4 грн (ст. 51 КпАП). У цьому випадку застосовується розмір податкової соціальної пільги (1342 грн, а не 17 грн).

Якщо вартість викраденого майна перевищує 268,4 грн, настає кримінальна відповідальність.

І вже, відповідно до статті 185 Кримінального кодексу, таємне викрадення чужого майна карається штрафом від 1000. до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 грн).

Щоб визначити й класифікувати правопорушення використовується податкова соціальна пільга, а для покарання — неоподаткований мінімум.

Українці сплачують податки до бюджету, чим підтримують економіку країни. Раніше ФОПи мали пільгову ставку для податків, але її скасували. Раніше ми розповідали, що відомо про скасування пільгового оподаткування для ФОП.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!