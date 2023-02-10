Пенсія по інвалідності в Україні 2023: як отримати і які для цього потрібні документи

Якщо людина в Україні повністю або частково втратила здоров’я, то вона може отримати статус непрацездатної (або частково непрацездатної). Крім того, така особа може оформити пенсію по інвалідності.

Відомо, що виплати призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність. Їх розмір залежить від того, яку групу призначили людині. Пенсія по інвалідності в Україні: умови отримання та що відомо — читай у матеріалі.

Пенсія по інвалідності в Україні: порядок призначення та необхідний вік для призначення пенсії по інвалідності

Якщо особі з інвалідністю призначили I групу, то пенсія становитиме 100% від розміру пенсії за віком. Крім цього, для того, щоб такій людині призначили виплати, треба мати страховий стаж від одного до десяти років, залежно від віку, коли її визнали особою з інвалідністю.

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Розмір виплат для людей з II групою — 90% від пенсії за віком. Для цього треба мати стаж від одного до 14 років.

Пенсія по інвалідності III групою інвалідності призначається особам, які надалі отримують 50% від пенсії за віком при наявності також 1–14 років стажу.

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Пенсія по інвалідності в Україні 2023: які потрібні документи

Для того щоб людині призначили пенсію по інвалідності, потрібно зібрати всі необхідні документи й подати їх до Пенсійного фонду. Це можна зробити кількома способами. Якщо офлайн, то звертатися треба у найближчий сервісний центр ПФУ. Також їх можна подати онлайн на сайті ПФУ.

Для цього тобі потрібно написати письмову заяву про те, щоб призначили пенсію. Мати паспорт (для дітей — свідоцтва про народження). Якщо маєш ID-паспорт, то необхідна ще довідка про реєстрацію місця проживання. Картка платника податків. Трудова книжка. Замість неї можна додати інший документ, головне, щоб він підтверджував роки стажу. Відомість про ЗП. Довідка з МСЕКу, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, який підтверджує статус. Маленька фотографія (як на паспорт) для того, щоб оформили пенсійне посвідчення.

Якщо ти — військовослужбовець(-иця) строкової служби, то крім заяви ти повинен(-на) додати свідоцтво про хворобу. Воно має бути видане та завірене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку. Або ж має бути копія довідки військово-лікарської комісії.

Буває, коли інвалідність настає після звільнення зі служби. У такому разі крім заяви тобі потрібно принести:

довідку комісаріату про те, що ти проходив військову службу, із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби;

висновок МСЕК про те, що інвалідність була набута або пов’язана з проходженням військової служби.

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