Нові рахунки за газ остаточно тебе заплутали? Пояснюємо, кому і за що треба платити та як повернути кошти

Розібратися з комунальними платіжками стає дедалі складніше. Зокрема, це пов’язано з новим постачальником газу, але ми допоможемо тобі усе зрозуміти.

У червні українці отримали платіжки за газ, але вони надійшли від нового постачальника — Нафтогазу. Понад 10 млн споживачів автоматично перейшли до державної компанії ще з травня.

Однак багато хто за звичкою заплатив старому постачальнику. Як тепер повернути переплату? Ми розповімо, як та кому треба платити за газ, а кому — за його доставляння.

Як платити Нафтогазу за послуги

Усіх нових клієнтів автоматично перевели в Нафтогаз на постійний тарифний план з ціною 7,96 грн за куб.

При цьому всі пільги та субсидії збереглися. Писати окрему заяву на приєднання до Нафтогазу не потрібно. Треба дізнатися свій новий особовий рахунок і сплачувати за газ по ньому.

Зробити це можна онлайн. Для цього потрібно зайти на сайт gas.ua чи зателефонувати в кол-центр за номерами: +38 066 300 2 888; +38 098 300 2 888; +38 093 300 2 888.

Також у Viber та Telegram існують чат-боти — у пошуку треба написати Gasua. Там також можна дізнатися номер особового рахунку. Для цього треба ввести ЕІС-код, який вказується на платіжках.

У цих чат-ботах можна відразу сплатити за газ за новим особовим рахунком. Офлайн-послуги Нафтогаз надає поки що через мережу банків-партнерів, зокрема Ощадбанк і ПУМБ.

Як повернути кошти від старого постачальника

Головною проблемою серед українців залишається сплата не тому постачальнику. Автоматично ці кошти між компаніями не перекидатимуть.

Якщо ти помилково сплатив(-ла) попередньому постачальнику, тобі доведеться самостійно вимагати повернення грошей.

Відповідну заяву теж можна надіслати як звичайною поштою, так і електронною.

— У заяві обов’язково треба вказати номер особового рахунку. До заяви додати: копію паспорта, ідентифікаційного коду, квитанції про оплату за газ і реквізити банківського рахунку, — каже консультантка інформаційно-консультаційного центру ГазПравда Наталія Камінська.

Сплата за споживання газу та його доставляння

Українці отримують за газ дві платіжки: за його споживання та доставляння. Квитанцію за доставляння газу формує вам міськ- чи облгаз.

Ці компанії не змінилися, тож за це треба платити на старі особові рахунки.

А також треба й надалі передавати до облгазу показання лічильника. Нафтогазу ж слід сплачувати за новим особовим рахунком за власне спожитий газ.

Платіжки за комунальні послуги викликають занепокоєння українців, адже до війни багато з них мали пільги. Раніше ми розповідали, чи будуть субсидії на опалювальний сезон 2022-2023.

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