Економія

Нові рахунки за газ остаточно тебе заплутали? Пояснюємо, кому і за що треба платити та як повернути кошти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Липня 2022, 12:30
Платіжки за газ: кому платити за споживання, а кому за доставляння
Фото: Pexels

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Нові рахунки за газ остаточно тебе заплутали? Пояснюємо, кому і за що треба платити та як повернути кошти
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