Пенсія з інвалідності, набутої під час роботи: хто має право отримувати і які документи потрібні

Якщо під час роботи та зазнав(-ла) каліцтва, маєш право отримувати пенсію з інвалідності. У нашому матеріалі розповідаємо, як її отримати, які умови та що з документів потрібно зібрати. Читай детальніше.

Трудові пенсії з інвалідності: права та умови отримання

Якщо внаслідок трудової діяльності ти отримав(-ла) ушкодження, важке захворювання чи інвалідність, можеш претендувати на пенсію з інвалідності. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України. Її призначають у разі часткової чи повної втрати працездатності.

Причину, групу, час настання інвалідності, термін визначаються органом медико-соціальної експертизи. Особа має отримати довідку, що підтвердить інвалідність, набуту під час трудової діяльності.

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Крім цього, потрібно отримати копію акту про нещасний випадок на виробництві, його розслідування та акту розслідування професійної хвороби. З документів знадобиться також паспорт, заява на призначення пенсії, документи про стаж роботи та заробітну плату, про місце реєстрації та проживання.

Пенсія призначається у день звернення до ПФУ. Якщо звернення надійшло не пізніше трьох місяців з дати встановлення інвалідності, пенсію призначать саме зі встановленої дати.

Пенсію внаслідок трудового каліцтва чи набутого захворювання призначають незалежно від стажу роботи. Після досягнення пенсійного віку можна змінити вид пенсії.

Обсяг виплат пенсії з інвалідності такий:

люди з інвалідністю I групи — 70% зарплати;

люди з інвалідністю II групи — 60% зарплати;

люди з інвалідністю III групи — 40% зарплати.

Важливо: обсяг виплат розраховується за сумою середнього заробітку цієї професії на підприємстві.

Максимальний обсяг виплат не може перевищувати три мінімальні пенсії за віком. Для працівників підземних робіт та з особливо шкідливими умовами — не може перевищувати чотири мінімальні пенсії за віком.

Час перебування у стані інвалідності через нещасний випадок на виробництві чи набуте захворювання зараховується до трудового стажу. Це дає можливість вийти на пенсію за віком чи отримати пільги за роботу в небезпечних умовах.

Раніше ми розповідали, як оформити пенсію онлайн.

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