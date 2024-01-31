Економія

Пенсія з інвалідності, набутої під час роботи: хто має право отримувати і які документи потрібні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Січня 2024, 15:00
Трудові пенсії з інвалідності: права та умови отримання
Фото: Pexels

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