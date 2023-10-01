Фінансова грамотність від блогерів: чи можна довіряти таким порадам та як визначити шахраїв

Якщо ти спостерігаєш у соціальних мережах за людьми, яким усе завжди вдається і вони заробляють в інтернеті без освіти, навичок чи постійної роботи — усе може бути зовсім не так, як здається.

Блогери можуть розповідати про “базові” навички фінансової грамотності, як заощаджувати кошти та ні в чому собі не відмовляти та ще багато чого, що може здаватися нереальним на українську середню чи мінімальну зарплату.

Успішні фінансові блогери: чи варто довіряти їхнім порадам

Видання BBC розповіло, чи справді фінансові блогери такі успішні та чи варто довіряти їхнім порадам. У 2017 році Ясмін Пурнелл почала вести власний блог, де розповідала людям, що таке цифрове кочівництво, та чому цей варіант зручний для життя та роботи.

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Але людям стало значно цікавіше, як їй вдається заробляти, заощаджувати та мати все, чого жінка хоче. Тоді Ясмін присвятила блог порадам з фінансової грамотності.

Я перемкнулася на статті про особисті фінанси, оскільки моя дедалі більша аудиторія виявляла інтерес до того, як я у свої 20 років уникла боргів, створила фінансову подушку для фрилансу та як мені вдається заробляти незалежно від місця проживання, — розповідає блогерка.

Ясмін Пурнелл вважає, що можливість поділитися власною історією чи проблемою створює тісний контакт з підписниками, а її поради можуть бути необов’язково ексклюзивними та винятковими.

Але ми можемо спостерігати у соціальних мережах, як і актори, і шоумени, і здається, всі продають курси чи поради фінансової грамотності. Інфлюенсери різко збагачуються на тому, що продають такий контент людям, які хочуть стати фінансово незалежними.

Вірити варто не всім, часто це люди без подібного досвіду, які продають рекламні курси. Зірки заробляють не з цих порад, а з реклами, яку роблять. Наприклад, коли співачка рекламує блокчейни чи криптовалюти — вона, найімовірніше, отримує прибуток саме з реклами, а не використання цих технологій.

У такому скандалі минулого року опинилася блогерка Кім Кардаш’ян. Вона прорекламувала крипто-токени, які різко зросли в ціні, а потім так само різко знецінилися. На неї вилився шквал критики та хейту. Проти блогерки подали позов до суду за шахрайство.

Британський фінансовий регулятор навіть запропонував увести обмеження для інфлюенсерів на таку рекламу. Однак на просторах інтернету є справжні фінансові аналітики та експерти, які в деталях пояснюють певні процеси та фінансові явища, правила.

Якщо ти замислюєшся про купівлю чи використання курсу фінансової грамотності, зваж, чи це тобі доступно, перевір фаховість експерта, відгуки та реальне джерело доходу лектора. Адже на ринку є і фахівці, які не мають на меті обдурити людей.

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