Економія

Фінансова грамотність від блогерів: чи можна довіряти таким порадам та як визначити шахраїв

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 01 Жовтня 2023, 15:00
Успішні фінансові блогери: чи варто довіряти їхнім порадам
Фото: Unsplash

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