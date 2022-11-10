Виплати ВПО у листопаді: коли будуть і хто зможе отримати

З листопада набрала чинності постанова про відкриття спецрахунку для допомоги українцям на деокупованих територіях і тим, хто був змушений евакуюватися.

Хто може отримати виплати ВПО і коли їх можна буде отримати — читай у матеріалі.

Виплати ВПО у листопаді: сума і хто зможе отримати

Люди, які проживають на звільнених територіях, отримуватимуть гуманітарну та одноразову грошову допомогу у розмірі 3 тис. грн (на дітей та інвалідів);

по 2 тис. грн — на інші категорії;

по 2 тис. грн — евакуйованим жителям.

Виплати будуть надходити та виплачуватися Укрпоштою.

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Коли будуть виплати ВПО у листопаді і що передбачає алгоритм отримання

Місцева влада протягом тижня після деокупації має надати ОВА всю необхідну інформацію. В ній має бути вказана кількість осіб, які проживали на момент деокупації, та необхідна сума коштів.

ОВА протягом кількох днів повинна передати цю інформацію до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Мінреінтеграції з Міноборони затверджують перелік деокупованих населених пунктів.

Після затвердження Міністерство переказує кошти на рахунок Укрпошти.

Оператор пошти протягом тижня повинен виплатити кошти тим людям, які мають право по законодавству на виплату для ВПО.

Укрпошта на підставі інформації Укрзалізниці за кілька днів до відправлення спеціального евакуаційного потяга подає Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України інформацію про те, скільки осіб виїжджають і суму коштів.

Після цього Міністерство протягом кількох днів з дня отримання подання переказує кошти пошті, яка протягом тижня проводить виплати ВПО.

Крім цього, жителям деокупованих територій Міністерство профінансує гумдопомогу. У неї входять:

продукти;

речі першої потреби;

засоби особистої гігієни,

теплий одяг на холод.

Нагадаємо, що українських переселенців підтримує не лише держава, а й благодійні фонди та організації. Читай, як отримати кеш-грант від Карітас-Київ.

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