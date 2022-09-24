Простіше не буває: як дізнатися, чи нараховано субсидію

В Україні субсидію надають для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.
Однак багато хто не знає, де можна дізнатися інформацію про її нарахування.
Читай, як дізнатися, чи нарахована субсидія, і де перевіряти її нарахування, у нашому матеріалі.
Адресна допомога (субсидія) надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
Тепер для того, щоб перевірити її нарахування, не потрібно дзвонити до управління соціального захисту населення — зробити це можна онлайн.
Щоб перевірити нарахування соцвиплат, ти маєш розуміти, чи маєш на неї право.
В Україні субсидію можуть отримувати лише ті сім’ї, у яких плата за комуналку більша за певний для них обов’язковий платіж.
В основі формули розрахунку розміру субсидії — залежність доходу сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів на людину та витрат, що не перевищують 15% сукупного доходу такої сім’ї.
Беремо середньомісячний дохід сім’ї та ділимо на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Так ми можемо визначити середньомісячний дохід однієї людини.
Цей дохід поділи на прожитковий мінімум і базовий коефіцієнт 2. Помнож на 15%.
Базовими цифрами у формулі є залежність, за якої сім’я з доходом на рівні двох прожиткових мінімумів на людину сплачує за комуналку (15% сукупного доходу).
Далі ця залежність застосовується до конкретної сім’ї з конкретними доходами.
Якщо хтось із повнолітніх членів сім’ї зі складу домогосподарства:
Довідка від лікаря не може бути підставою для призначення допомоги, враховуватимуть лише довідку ЛКК (лікарсько-консультативної комісії).
Платіжки за комунальні послуги викликають занепокоєння українців, адже до війни багато з них мали пільги. Раніше ми розповідали, чи будуть субсидії на опалювальний сезон 2022–2023.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!