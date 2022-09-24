Простіше не буває: як дізнатися, чи нараховано субсидію

В Україні субсидію надають для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.

Однак багато хто не знає, де можна дізнатися інформацію про її нарахування.

Читай, як дізнатися, чи нарахована субсидія, і де перевіряти її нарахування, у нашому матеріалі.

Як дізнатися, чи нараховано субсидію: хто на неї має право

Адресна допомога (субсидія) надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Тепер для того, щоб перевірити її нарахування, не потрібно дзвонити до управління соціального захисту населення — зробити це можна онлайн.

Покрокова інструкція, як перевірити нарахування субсидії та її суму

Щоб перевірити нарахування соцвиплат, ти маєш розуміти, чи маєш на неї право.

В Україні субсидію можуть отримувати лише ті сім’ї, у яких плата за комуналку більша за певний для них обов’язковий платіж.

Як перевірити нарахування субсидії та як розраховується сума

В основі формули розрахунку розміру субсидії — залежність доходу сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів на людину та витрат, що не перевищують 15% сукупного доходу такої сім’ї.

Беремо середньомісячний дохід сім’ї та ділимо на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Так ми можемо визначити середньомісячний дохід однієї людини.

Цей дохід поділи на прожитковий мінімум і базовий коефіцієнт 2. Помнож на 15%.

Базовими цифрами у формулі є залежність, за якої сім’я з доходом на рівні двох прожиткових мінімумів на людину сплачує за комуналку (15% сукупного доходу).

Далі ця залежність застосовується до конкретної сім’ї з конкретними доходами.

Як дізнатися, чи нарахована субсидія, і де це перевірити: інструкція

зайди на сайт subsidii.ioc.gov.ua;

введи такі дані: область, місто, вулицю, номер будинку та квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо не потрібно;

підтвердь, що ти не робот, і натисни Шукати;

далі на екрані з’явиться вся інформація про субсидію — її нарахування, суму та період призначення.

Кому житлова субсидія не призначається

Якщо хтось із повнолітніх членів сім’ї зі складу домогосподарства:

перед зверненням за призначенням субсидії (цього року) купив земельну ділянку, квартиру чи будинок, також це стосується іншого нерухомого майна, транспорту, цінних паперів;

має на банківському рахунку кошти, загальна сума яких перевищує 25-разовий розмір прожиткового мінімуму;

протягом року перед зверненням за субсидією здійснив операції з купівлі долара чи євро, що перевищують 50 тис. грн;

не навчався, не працював і не мав офіційного статусу безробітного;

мав середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати. Також субсидію не призначать, якщо за таку особу не сплачено хоча б мінімальну суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

перебував за кордоном сукупно понад 60 днів. При цьому до 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами.

Довідка від лікаря не може бути підставою для призначення допомоги, враховуватимуть лише довідку ЛКК (лікарсько-консультативної комісії).

Платіжки за комунальні послуги викликають занепокоєння українців, адже до війни багато з них мали пільги. Раніше ми розповідали, чи будуть субсидії на опалювальний сезон 2022–2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!