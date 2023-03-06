Оформлення малозабезпеченості в Україні: хто може розраховувати та як це зробити

В Україні діють послуги державної допомоги для сімей, які з тих чи інших причин не мають фінансової спроможності забезпечити своїх членів родини. Такі соціальні виплати отримують ті, хто має середньомісячний дохід менший від прожиткового мінімуму.

Як оформити малозабезпеченість в Україні — читай у матеріалі.

Хто може оформити малозабезпеченість в Україні

За законом України, соціальну допомогу від держави можуть отримати ті родини, які мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від гарантованого прожиткового мінімуму для цієї родини.

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Така сім’я може звернутися до управління праці та соціального захисту населення й оформити малозабезпеченість для подальших соціальних виплат.

Розмір соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої родини.

Варто звернути увагу, що розмір прожиткового мінімуму залежить від складу сім’ї та кількості осіб, тому для кожної родини сума виплат буде різною.

Як оформити малозабезпеченість

Відомо, що згідно з постановою Кабміну №1320, автоматичне нарахування державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану припиняється для усіх громадян, окрім тих, які проживають на окупованих територія або та, де ведуться бойові дії.

Тобто ті родини, що отримували такі виплати до 2023 року, повинні знову написати заяву на відповідні виплати по малозабезпеченості.

Для цього варто звернутися до представників громад чи у ЦНАП з пакетом документів та подати відповідну заяву.

Тоді виплати нараховуватимуться протягом усього воєнного стану та ще місяць після його завершення.

Оформити малозабезпеченість в Україні можуть:

чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними та перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Які документи треба для оформлення малозабезпеченості

Оформити малозабезпеченість можна цілком безкоштовно. Для цього варто з пакетом документів звернутися у ЦНАП. Необхідні документи:

заява на призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям;

малозабезпеченим сім’ям; декларація про доходи та майновий стан родини;

довідка про участь в обороні України та у відсічі і стримуванні армії РФ на території України (якщо така є);

довідка про доходи, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України або фондах соціального страхування.

Всі ці документи необхідно надіслати поштою або електронною поштою, разом із заявою про оформлення малозабезпеченості та отримання виплат, до місцевого ЦНАПу чи органу соцзахисту.

Термін надання допомоги — десять календарних днів. Після опрацювання надісланих документів та заяви тобі повідомлять про результати.

Також на допомогу можуть розраховувати багатодітні сім’ї: які виплати надає держава та міжнародні організації у 2023 році — читай в матеріалі.

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