Економія

Оформлення малозабезпеченості в Україні: хто може розраховувати та як це зробити

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Березня 2023, 22:00
Як оформити малозабезпеченість в Україні
Фото: Pexels

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