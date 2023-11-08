Економія

Виплати зросли удвічі! Як українцям отримати гроші на дрова взимку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 08 Листопада 2023, 13:00
гроші на дрова
Фото: Pexels

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