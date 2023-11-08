Виплати зросли удвічі! Як українцям отримати гроші на дрова взимку

Невдовзі до України прийде зима. За всіма прогнозами та спостереженнями, українці вже знають — готуватися до важких умов варто вже та неодмінно. Адже РФ буде обстрілювати критичну інфраструктуру країни, а отже — варто думати про альтернативні джерела тепла та електроенергії.

Держава дає людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Йдеться про забезпечення населення дровами. Як українцям отримати гроші на дрова на зиму, розповідаємо далі.

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Як отримати гроші на дрова

Згідно з повідомленням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, українці зможуть отримати понад 16 тис. гривень на придбання дров для опалення взимку.

— За підтримки партнерів Уряд запускає експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами.

Українські родини зараз за необхідності отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік.

Відтепер граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини, — пише Денис Шмигаль.

Субсидія на придбання твердого палива оформляється так само, як і звичайна житлова субсидія. Щоб її отримати, потрібно подати в місцевий орган соціального захисту декларацію про доходи та заяву.

Такою допомогою мають можливість скористатися ті сім’ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо.

Детальніше про те, хто може не отримати субсидії у 2023 році, ми пояснювали в іншому матеріалі.

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