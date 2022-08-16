На Теплоенерго сподівайся, але й собі готуйся: декілька порад українцям, щоб не замерзнути цієї зими

Цьогоріч українці очікують на складнощі у зимовий період — опалювальний сезон непокоїть зараз кожного. До того ж і зима 2022-2023 обіцяє бути лютою та холодною. Попри це, у Мінрегіоні наводять дані, що Україна вже на 70% готова до надскладного опалювального сезону.

Кожен з нас може підготуватися до холодів: про це говорить виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк.

Експерт зазначає: єдиного рішення для кожного міста не знайти. Щобільше — ситуація у різних будинках буде іншою, тож кожен мусить вживати певних заходів, які відповідають потребам конкретного будинку та конкретного міста.

У кожного має бути резервне джерело опалення свого помешкання — і це не лише електрообігрівач. Такі прилади не є надійним розв’язанням проблеми, бо електропостачання зараз також не є стабільним.

— Особливо це стосується мешканців тих будинків, які знаходяться під ризиком відключення електрики, або ж якщо уже є досвід минулих років непостійного електропостачання.

Чим варто запастися?

Рішення треба ухвалювати спільно на будинок. Один із найкращих — генератор, що даватиме електроенергію при відключенні центрального світла. Тоді у кожній квартирі, де є електрообігрівачі чи загальні газові котли, буде тепло.

Але важливою є обов’язкова консультація з електриками: вони повинні розповісти, на яке навантаження розрахована ваша лінія електропостачання в один момент.

Експерт наголошує: якщо кожна квартира багатоповерхівки у холодну пору буде використовувати електропічки чи електрообігрівачі, є велика ймовірність, що ваша загальна лінія електрики просто “впаде” від такої напруги. У старих будинках існує й небезпека займання.

Для багатоповерхівок не рекомендується використання буржуйок — такі прилади доцільніше мати в одноповерхових будинках.

План для будинків із центральним опаленням

Усі будинки, що під’єднані до центрального опалення, повинні разом із головами місцевого самоврядування розробити план, як обігріти квартири цієї зими. Варто звернути увагу на джерело постачання тепла у ваш будинок.

— Якщо тепло вам дають менші котли, а не ціла ТЕС, то ризик залишитися без тепла є меншим, хоча й тут потрібно мати запасний план. Але якщо на ваше місто є лише одна чи дві ТЕС і вони напряму подають тепло у будинки, будьте готові до того, що російська ракета може поцілити прямо туди.

Тож потрібно просто зараз зайнятися повною підготовкою до найгірших сценаріїв зими.

Проведіть ревізію друзів

Іншими словами — якщо самі не маєте дачі чи заміського будинку з пічкою, шукайте знайомих чи друзів з такими атрибутами, щоб не замерзнути у разі критичної ситуації.

— Що таке критична ситуація: у разі відключення теплопостачання і невідновлення його протягом трьох-чотирьох днів.

Місцеве самоврядування зобов’язане також забезпечити хоч якесь опалення квартир, бо варто розуміти: за відсутності тепла взимку замерзає вода. Звідси — проблеми з батареями та трубами.

Також на плечі місцевої влади має лягти й відповідальність щодо організації пунктів обігріву, особливо у прифронтових містах, у яких ситуація може бути близькою до критичної.

Такі пункти найкраще робити у школах чи дитячих садках. І, звісно, подумати про бомбосховища — провести туди і тепло- і водопостачання.

Підсумуємо: про що не забути

Дрова, якщо у тебе є можливість поїхати у приватну садибу з пічкою.

Генератор для багатоповерхівки та електроопалювальні пристрої.

Запаси води, бажано у таких місцях, де вона не замерзне.

Газовий балон (для приготування їжі, кип’ятіння води).

Сконтактуй із головою твого місцевого самоврядування та уточни, чи є варіанти обігріву твого будинку цієї зими.

Як уже зараз різні області України готуються до опалювального сезону 2022-2023, ми розповідали раніше.

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