Телефон цікавіший за реальне життя? До чого тут фабінг і як з ним боротись

Сучасний ритм життя диктує свої правила. Одним з яких є ілюзія багатозадачності. Чому ілюзія? Тому що ми переконуємо себе, що можемо бути ефективні одночасно в кількох місцях чи справах, але це зовсім не так.

Телефон та постійне перебування онлайн може підсилити цю думку. Адже це дуже зручно, читати останні новини, переглядати нові світлини знайомих і при цьому підтримувати реальну бесіду зі співрозмовником збоку. З цього виникає переконання, що можна бути дуже навіть продуктивним і тримати під своїм контролем відразу кілька справ одночасно.

Та насправді це не багатозадачність, а лише розсіювання уваги та зменшення залученості в кожне із завдань. До того ж зневажливе ставлення до свого співрозмовника. Або ж одним словом — фабінг. Детальніше про його ознаки, наслідки та як з ним бути розповіла психологиня з методу когнітивно-поведінкової терапії Анна Явтушкевич.

Так що ж таке цей фабінг?

Фабінг — це звичка постійно відволікатись на телефон під час живої розмови. Коли навіть під час будь-якої прогулянки чи бесіди з другом, хтось з вас двох постійно перемикає свою увагу на свій гаджет. Інколи без поважної на це причини — переглянути соцмережі, прочитати новини.

Фабінг передусім передбачає нав’язливе бажання “бути в телефоні”.

— Одна історія – це майже безперервне користування телефоном в чітко визначений час задля розв’язання робочих питань. Інша – неможливість відкласти свій гаджет під час проведення часу з друзями та рідними, — говорить Анна Явтушкевич.

Фабінг складається з двох слів: phone – телефон та snubbing – зневажливе ставлення.

Термін з’явився не так давно — у 2012 році рекламне агентство McCann провело з’їзд літературознавців, письменників і поетів, щоб дати назву такому явищу, як постійне відволікання людини на телефон у процесі живого спілкування.

Тоді ж слово не тільки придумали, а й запустили цілу маркетингову кампанію Stop Phubbing. У ній закликали людей більше уваги звертати на живе спілкування, а не на смартфони.

Як виявити фабінг?

Ця звичка може проявлятись по-різному, але її об’єднує одне — це нав’язлива думка постійно тримати біля себе телефон. Також її можна помітити через деяку нашу поведінку:

нездатність відірватися від гаджета під час вживання їжі;

тримання телефона в руці навіть під час ходьби;

моментальна реакція на звукові сповіщення;

проведення великої кількості часу в гаджеті під час відпочинку: на вечірках, прогулянках тощо;

страх пропустити щось важливе в стрічці новин;

неодноразове безпричинне переглядання вже побаченого контенту в мережі;

бажання проводити в телефоні майже весь вільний час

— Люди швидко звикають до того, що приносить їм задоволення, покращує самопочуття. Якщо раз за разом перегляд стрічки соцмереж викликав позитивні емоції та допомагав відволіктися чи уникнути дискомфорту, то ця поведінка може закріпитися, — пояснює психологиня.

Чи несе така звичка за собою наслідки

Психологиня зазначає, що постійне відволікання на телефон може впливати на нашу увагу, адже людині складно бути багатозадачною. Тому, якщо під час виконання своїх робочих справ вона постійно буде реагувати на сповіщення, то результат її праці буде менш якісним, ніж за умов повної концентрації на своїй задачі.

До того ж відволікання до телефону впливає і на якість розмови віч-на-віч.

Людина, яка постійно розсіює свою увагу в бесіді на смартфон, автоматично стає неуважною до співрозмовника. Постійна така поведінка може викликати певні емоції в співрозмовця, наприклад, образу, роздратування, через що страждає саме спілкування.

Під час спілкування наживо потрібно все ж відкласти свій телефон в сторону або ж, якщо чекаєш на якийсь важливий дзвінок чи повідомлення, краще завчасно попередь про це свого співрозмовника.

Та, якщо під час розмови співбесідник віддає перевагу телефону, а не вам, то проговоріть з ним цю ситуацію, але без агресії, звинувачень і повчань.

— Це можна зробити у формі “я – повідомлення”: коли ти відволікаєшся на телефон, я відчуваю те і те. До прикладу, я відчуваю роздратування або переживаю, що ми втрачаємо суть розмови тощо, — радить психологиня.

Як побороти залежність від фабінгу

З цим питанням допомогла розібратись психологиня Анна Явтушкевич. Тому, ось кілька порад, як не стати заручником свого ж телефону.

Спілкування має бути зоною без телефону

Коли прийде час їсти чи поговорити з кимось — відклади телефон. Якщо ж звуки сповіщень будуть надто розсіювати увагу, то переведи його у режим “не турбувати”. Просто дай собі можливість бути з людьми, які прямо тут перед тобою, а не в онлайні.

Головна мотивація — позбутися шкідливої звички

Обдумай всі плюси та мінуси відволікання на телефон, як це впливає на твоє життя. Щоб ти хотів змінити та чому? Випиши для себе список позитивних змін, заради яких формуєш нову звичку.

Звикай до обмеження використання телефону

Відстежуй свою звичку. Як варіант – заведи щоденник, записуючи час і ситуації, коли не фокусувався на телефоні і як себе почував. Це допоможе простежити власні позитивні зміни.

Подумай, куди саме будеш відкладати телефон

Це необхідно для того, щоб не брати гаджет до рук без потреби від самого ранку або ж не бачити під час розмов сповіщень.

Підтримуй та заохочуй себе надалі

Давай винагороду за певні досягнення у боротьбі з фабінгом. Не важливо буде: це прогулянка чи перегляд фільму вдома.

Пам’ятай, що віртуальне життя не замінить живого спілкування з близькими. Якщо у тебе під час розмови з’явилося бажання зробити черговий перегляд стрічки новин, то відклади, будь ласка, смартфон та приділи увагу співрозмовнику.

Часом не тільки постійне ігнорування розмови через гаджет, але й неправильно підібрані слова можуть зіпсувати хід цілого спілкування. Тому вміння правильно побудувати розмову дуже вагомий фактор. Раніше Вікна разом з психологинею склали список про те, які книги допоможуть у спілкуванні з людьми.