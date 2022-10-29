Фільми на будь-який смак: добірка, яка варта заряду твого ноутбука

Російські ракети залишають нас без світла і створюють постійну емоційну напругу. Після таких буднів просто необхідно виділити час на гарний вечір у компанії якісних фільмів.

На те, щоб вибрати щось, іде дуже багато часу. Найчастіше ми просто засмучуємося і не дивимося нічого. Іноді ж просимо порад у знайомих чи близьких.

Але інколи важко відповісти на запитання “який твій улюблений фільм?” або “що радиш подивитися?” Адже вибір картини залежить від настрою. Іноді ж на думку просто не спадає потрібна назва.

Зараз також дивляться

Імпровізатор, учасник проекту Improv Live Show Валентин Міхієнко оригінально викрутився із ситуації та запропонував лайфхак, який допоможе швидко вибрати фільм на вечір.

Він радить обирати не фільми, а режисерів! У кожного з них — свій особливий почерк та роботи на будь-який смак. Зберігай добірку та плануй кіновечір.

Квентін Тарантіно

Цей чоловік — легендарний американський режисер, сценарист та продюсер, який став відомим на весь світ у 1994 році завдяки фільму Кримінальне чтиво.

Картина принесла йому Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а також премії Оскар і Золотий глобус за найкращий сценарій, що говорить про фільм красномовніше за будь-які описи.

Однак не лише Кримінальне чтиво варте твоєї уваги. Найбільш популярні й вартісні фільми Тарантіно: Вбити Білла, Одного разу в Голлівуді, Мерзенна вісімка, Джанго вільний, Скажені пси.

Брати Коен

Джоел Давід Коен та Ітан Джессі Коен відомі під збірним ім’ям Брати Коен. Це американські кінорежисери, які творять картини у жанрі нуар, або чорного фільму.

Цей жанр відомий тим, що зображує кримінальні сюжети, має атмосферу песимізму, недовіри, розчарування і цинізму. Однак брати Коен знайшли цьому стилю особливе застосування.

Їхнім фільмам притаманне широке використання чорного гумору та сарказму, тож вечір точно пройде на відмінно.

Найбільш визнані з картин митців: Старим тут не місце, Фарго, Справжня мужність, Великий Лебовські.

Ларс фон Трієр

Якщо ти шукаєш якісний і продуманий сюжет, а не спецефекти, тобі до Лярса фон Трієра. Цей данський кінорежисер та сценарист є засновником чи не найпровокативнішого руху у сучасному кінематографі Догма 95.

Тут на перше місце ставлять сюжет та гру акторів і забороняють використання спецефектів у кіновиробництві.

При тому такі роботи не дають тобі засумувати чи втомитися, адже це шедеври з особливим післясловом.

Найвідоміші фільми Лярса: Танцюристка в темряві, Догвіль, Меланхолія та Німфоманка.

Вес Андерсон

У кого з режисерів незмінний стиль, почерк, якість та актори? Якби це питання поставили на інтелектуальній грі Що? Де? Коли?, то усі б без сумніву відгадали Веса Андерсона.

Режисер та сценарист полюбляє знімати тих самих акторів у різних своїх фільмах.

Окрім того, вже багато років він працює з однією командою.

Найвідоміші фільми Веса Андерсона: Готель Гранд Будапешт, Острів собак, Незрівнянний містер Фокс, Французький вісник, Королівство повного місяця.

В них режисер поєднує своєрідний гумор із проникливими портретами небездоганних героїв. Тож, якщо розділиш вечір з Весом, отримаєш незабутні враження. А для цього не шкода навіть електроенергії.

В Україні теж є свої легенди в кіноіндустрії. Якщо хочеться подивитися рідне кіно, дивися підбірку культових українських фільмів.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.