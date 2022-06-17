Понад мільйон доларів для переселенців! Як криптобіржа Binance підтримує українців

Увесь демократичний та прогресивний світ продовжує підтримувати Україну та її громадян. Відтепер люди зі статусом внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати фінансову допомогу від однієї з найбільших світових криптобірж — Binance.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Читай, як отримати додаткові виплати.

Скільки грошей зможуть отримати ВПО

Переселенці зможуть упродовж трьох місяців отримувати по $75 на свій криптогаманець, а потім вивести їх на банківську картку. Загалом на допомогу українським біженцям Binance виділила $1,2 млн.

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Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України, — зазначають у міністерстві.

Як взяти участь у програмі

Українці зі статусом ВПО можуть отримати допомогу, зробивши наступні кроки:

Пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Kyiv, Паляниця чи iSans. Подати заявку за адресою [email protected] . Отримати виплати.

Пілотний проект раніше запустили у Львівській області, і вже 1 000 людей отримали гроші.

Як повідомляє Мінцифри, до цього Binance зробила виплати понад 1 700 українцям, які вимушено виїхали до ЄС, та загалом передала $10 млн для підтримки ВПО. У планах криптобіржі допомогти 5 000 переселенцям.

Крім того, з 24 лютого компанія вводить та посилює санкції проти РФ.

Українські розробники відеоігор за підтримки Мінцифри запустили NFT-колекцію Avatars for Ukraine на підтримку України. Дізнайся, як це допоможе нашій країні не віртуально, а реально.

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