Економія

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2023: чи буде підвищення

Анна Голішевська, редакторка сайту 17 Лютого 2023, 16:45
Пенсія
Фото: Unsplash

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