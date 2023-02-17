Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2023: чи буде підвищення

Минулого року попри те, що розпочалася повномасштабна війна, у березні українським пенсіонерам була проведена масштабна індексація пенсій.

Але виплати працюючим пенсіонерам тоді не підвищували. Як перераховують пенсії працюючим пенсіонерам у 2023 році — читай у матеріалі.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2023: як відбувається

Перерахунок пенсійних виплат пенсіонерам, які працюють і які після перерахунку пенсій залишалися на своїх роботах, отримали щонайменше два роки страхового стажу, проводиться на підставі заяви.

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Її потрібно подати до ПФУ чи Порталу електронних послуг ПФУ. Усе залежить від того, коли саме ти отримав(-ла) два чи більше років страхового стажу після перерахунку. Про умови писали в Управлінні соціального страхування ПФУ.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: коли відбувається

Перераховують пенсію на початку місяця після надходження заяви, якщо її було подано до 15 числа. І з перших чисел наступного місяця, якщо заяву було подано після 15 числа.

Важливо, що можна не звертатися з заявою до ПФУ тим, хто з 1 квітня набував два і більше років стажу після попереднього перерахунку пенсій станом на лютий місяць року, в якому провадиться перерахунок. Тобто перерахунок передбачено автоматично.

Цього року автоматичний перерахунок для пенсіонерів, які працюють, відбуватиметься в порядку і на умовах, визначених КМУ.

Індексація пенсій 2023: Україна

Нещодавно міністерка соціальної політики Оксана Жолнович дала інтерв’ю УНІАН, в якому розповіла, що міністерство працює над розрахунками індексації пенсій. Вона зазначила, що індексація очікується у квітні.

Ми працюємо над тим, щоб провести індексацію пенсій відповідно до інфляції.

— Є ж формула індексації та відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки, — наголосила Жолнович.

А 17 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2023 році пенсії для українців підвищать.

Вже цього березня Уряд проведе індексацію пенсій на 20%.

— Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, – зауважив він.

При цьому, голова уряду повідомив, що бюджет на 2023 рік не передбачав обов’язкової індексації, але люди потребують підтримки. Загалом індексація пенсій торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

Читай про те, як розрахувати пенсію самостійно.

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