9 липня президент України Володимир Зеленський та його польський колега Анджей Дуда прибули до Луцька.

Глави країн зранку відвідали заходи з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

У костелі святих Петра й Павла український та польський президенти помолилися за жертв людської ненависті під час Другої світової війни.

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На літургію прибули представники всіх конфесій, зокрема Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Прийшло чимало лучан, а також поляків, які спеціально для цього приїхали. Було й багато польських медіа.

Візит Зеленського та Дуди до Луцька: фото

Історична зустріч Зеленського та Дуди! Президенти України та Польщі вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії / 4 Фотографії

Президент Польщі неодноразово наголошував, що не можна дозволити виграти війну такому агресору як Росія. Читай інтерв’ю з Анджеєм Дудою про підтримку України та яким має бути справедливе завершення війни.

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Фото: Володимир Зеленський / Telegram