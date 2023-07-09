Історична зустріч Зеленського та Дуди! Президенти України та Польщі вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії

9 липня президент України Володимир Зеленський та його польський колега Анджей Дуда прибули до Луцька.
Глави країн зранку відвідали заходи з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.
У костелі святих Петра й Павла український та польський президенти помолилися за жертв людської ненависті під час Другої світової війни.
На літургію прибули представники всіх конфесій, зокрема Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Прийшло чимало лучан, а також поляків, які спеціально для цього приїхали. Було й багато польських медіа.
Президент Польщі неодноразово наголошував, що не можна дозволити виграти війну такому агресору як Росія. Читай інтерв’ю з Анджеєм Дудою про підтримку України та яким має бути справедливе завершення війни.
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Фото: Володимир Зеленський / Telegram