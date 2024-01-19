Карта бойових дій 19 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 19 січня 2024 дає нам змогу бачити в режимі онлайн, як відбуваються події на фронті. Завдяки карті ми знаємо, які населені пункти перебувають біля лінії фронту, де тривають найтяжчі бої та як просуваються справи на передовій.
Нашим воїнам треба допомога та підтримка, адже вони захищають нас та країну, нашу свободу.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська підтвердили наступ у районі Бахмута, Авдіївки та на прикордонні Донецько-Запорізької області на тлі продовження позиційних боїв на фронті.
Російська окупаційна влада продовжує зусилля з відновлення логістичної інфраструктури в окупованій частині України.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 81 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу та двох пунктах управління противника.
Нашим захисникам не вистачає не лише зброї, а й людей. Раніше ми розповідали про те, що Львів даватиме 50 тис. грн за контракт із ЗСУ.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.