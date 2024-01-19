Карта бойових дій 19 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 19 січня 2024 дає нам змогу бачити в режимі онлайн, як відбуваються події на фронті. Завдяки карті ми знаємо, які населені пункти перебувають біля лінії фронту, де тривають найтяжчі бої та як просуваються справи на передовій.

Нашим воїнам треба допомога та підтримка, адже вони захищають нас та країну, нашу свободу.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська підтвердили наступ у районі Бахмута, Авдіївки та на прикордонні Донецько-Запорізької області на тлі продовження позиційних боїв на фронті.

Російська окупаційна влада продовжує зусилля з відновлення логістичної інфраструктури в окупованій частині України.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 81 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще вісім атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки противника неподалік Богданівки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безрезультатних штурмів позицій наших військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу та двох пунктах управління противника.

Нашим захисникам не вистачає не лише зброї, а й людей. Раніше ми розповідали про те, що Львів даватиме 50 тис. грн за контракт із ЗСУ.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.