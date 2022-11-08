Громадянство, безоплатне навчання та право на підприємницьку діяльність — що дає Карта поляка та як її отримати

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Листопада 2022, 22:00
Карта поляка: як отримати і що для цього потрібно у 2022 році
Фото: Unsplash

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