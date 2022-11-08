Громадянство, безоплатне навчання та право на підприємницьку діяльність — що дає Карта поляка та як її отримати

Підтримка Польщі — неймовірна. Українці можуть отримати Карту поляка за спрощеною системою. Навіщо вона потрібна і хто може її отримати, читай детально в нашому матеріалі.

Що таке Карта поляка і хто може її отримати

Карта поляка — це документ, який підтверджує належність до польського народу. Той, хто має таку карту, не є громадянином Польщі, проте має право на спрощений переїзд у країну.

Власники Карти можуть отримати громадянство Польщі через рік після її оформлення, а разом з тим і довгострокову візу, право на легальну роботу, безплатне навчання у польських ВНЗ та можливість займатися підприємством.

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Як отримати Карту поляка

З липня 2022 року змінився порядок отримання Карт поляка для українців. Польща спростила цей процес, чим іще раз підтвердила дружні наміри щодо України та її громадян.

Відтепер подати документи можна в будь-яке воєводство в Польщі.

Проте потрібно відповідати низці вимог:

Ти не маєш польського паспорта, посвідки на проживання чи ПМП на території Польщі. Є громадянином(-кою) однієї з колишніх країн СРСР. Можеш пояснити зв’язок з польською нацією (маєш базові знання історії, культури, традицій, мови тощо). Маєш родича по прямій лінії або займаєшся активною діяльністю польської нацменшини в Україні не менш як три роки. Твої предки-поляки не були репатрійовані за угодами 1944-1957 років між Польщею та союзними республіками.

Також необхідно подати польському консулу або воєводі документ про приналежність до польського народу.

Якщо ти відповідаєш вимогам, можна подавати документи:

Оригінал та копія закордонного та українського паспортів.

Заповнена анкета із вклеєним фото.

Підтвердження польських коренів.

Анкета заповнюється польською мовою. Також потрібно записатися на усну співбесіду з консулом, вона проходитиме також польською.

Карта поляка оформлюється протягом двох місяців з дати подачі необхідних документів. Процес подачі безплатний. Термін дії Карти — десять років з дня видачі.

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