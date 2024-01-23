Поради

Категорія В: на чому можна їздити і як отримати посвідчення

Ірина Танасійчук, практикантка сайту 23 Січня 2024, 12:30
категорія в на чому їздити
Фото: Pexels

Поради

“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти та правильно підтримати?”
Відповідає
Ксенія Возніцина
Ксенія Возніцина
Психіатриня

“Здається, мені час звернутися до психіатра… Як зрозуміти, чи мій стан нормальний?”
Відповідає
Надь Беата
Надь Беата
лікар-психіатр, медичний психолог

“Боюсь користуватися тампонами, а у мами спитати соромно. Як це правильно робити?”
Відповідає
Аліна Полюхович
Аліна Полюхович
Гінекологиня

“Постійно відчуваю, що я — недостатньо добре виглядаю та роблю все не так. Як впоратися з низькою самооцінкою?”
Відповідає
Надія Юр'єва
Надія Юр'єва
Практична психологиня

“Через війну у мене з’явився РХП, не можу зібратись із силами. З чого почати?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ
ПТСР
Читати далі
“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти та правильно підтримати?”
Ту-22М3
Читати далі
Ту-22М3: чим збити, характеристики бомбардувальника та що про нього відомо

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь