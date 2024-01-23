Категорія В: на чому можна їздити і як отримати посвідчення

Вміння водити автомобіль — базова необхідність для сучасної людини. Існує багато категорій водійських посвідчень, та найбільший попит має категорія В. Подеколи різноманіття категорій плутає майбутніх водіїв, адже складно зрозуміти, на чому можна їздити, маючи певне посвідчення.

Тож що таке категорія В: на чому можна їздити і як отримати — читай у матеріалі.

Категорія В: на чому можна їздити

Серед усіх наявних категорій, категорія В дозволяє керувати транспортним засобом масою не більше 3500 кг із кількістю пасажирських місць не більше 8, не враховуючи сидіння водія. Це, зокрема, звичні для нас легкові автомобілі.

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Варто зазначити, що якщо автомобіль має 9 і більше місць разом із водійським, то такий транспорт автоматично вважається пасажирським автобусом, і для його водіння потрібно отримати категорію D. Тому зважай на це, підбираючи мінівен, адже часто вони мають більшу місткість, ніж дозволено для категорії В, хоча виробники інколи намагаються позиціювати його як легковий транспорт.

Окрім загальної категорії В, є ще й інші її типи: B1 і BE. B1 дозволяє керувати квадро- і трициклами, мотоколясками та іншими три- і чотириколісними мототранспортними засобами, дозволена маса яких не перевищує 400 кг. BE дає можливість водити легковий автомобіль з причепом, маса якого не може бути більшою за 750 кг.

Як отримати категорію В: теоретичний іспит

Для отримання водійського посвідчення категорії В потрібно скласти теоретичний і практичний іспити. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 листопада 2023 року ти можеш самостійно проходити підготовку з теоретичної частини, навчання в автошколі необов’язкове.

Після завершення навчання для подальшої здачі теоретичного іспиту потрібно звернутись до сервісного центру МВС і виконати наступні дії:

отримати талон на проходження іспиту в зручний для себе час і день. Віднедавна є змога зробити це онлайн через офіційний сайт головного сервісного центру МВС

в день іспиту мати із собою паспорт, ідентифікаційний код, для власників ID-картки — витяг про місце проживання, і медичну довідку (форма 083/о);

у разі закінчення автошколи візьми із собою свідоцтво про завершення теоретичної частини у навчальному закладі, якщо опановуєш теорію самостійно — повідом про це адміністратора сервісного центру;

обов’язково оплати послугу і пред’яви квитанцію. З 1 січня 2024 року теоретичний іспит коштує 250 гривень.

На теоретичному іспиті ти маєш право допустити лише 2 помилки. Якщо помилок більше, іспит кваліфікується як нескладений із можливістю перездачі через 10 календарних днів.

Як скласти практичний іспит на категорію В

Для практичного іспиту необхідно мати майже аналогічний пакет документів. Єдине, що для здачі практичної частини потрібне свідоцтво про закінчення підготовчих курсів з водіння в автошколі, самостійне навчання у цьому випадку неможливе.

Під час запису на іспит, який може відбуватись онлайн або в сервісному центрі МВС, в тебе поцікавляться, на якому саме транспорті відбуватиметься екзамен. Можна обрати транспорт сервісного центру або автомобіль навчального закладу.

У другому випадку слід завчасно повідомити свого автоінструктора про бажання використовувати його авто під час іспиту і домовитися на певний день.

Вартість практичного іспиту з водіння — 420 гривень. Допустима кількість помилок — 3. У разі невдачі можна спробувати скласти іспит ще раз через 10 днів.

Загальна кількість часу, протягом якого можна складати іспити, — 2 роки з моменту отримання свідоцтва про закінчення автошколи.

Одразу після успішного проходження практичного іспиту екзаменаційний бланк з підписом інспектора треба залишити в сервісному центрі МВС, натомість через 3 робочих дні матимеш змогу забрати водійське посвідчення, пред’явивши паспорт.

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