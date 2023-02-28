Між нами, дівчатами: як менструальний календар Крила може врятувати життя

Бути жінкою — це стискати балончик, коли йдеш темною вулицею додому. Бути жінкою — це надсилати відстежування поїздки друзям, коли сідаєш у таксі.

Бути жінкою — це боятися того, що можуть зробити чоловіки. Боятися, що за їхні дії суспільство звинуватить тебе.

На жаль, насилля все ще існує, як і люди, які звинувачують у цьому жертву. Однак є й ті, які борються за безпеку жінок і створюють застосунки, що допоможуть почуватися безпечніше.

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Один із таких застосунків — менструальний календар Крила. Про те, як він може врятувати твоє здоров’я чи навіть життя в небезпечній ситуації, розповіла Емма Антонюк і поділилася власною історією.

“Він мене помітив, я не встигла викликати поліцію”

Влітку Емма Антонюк сіла в авто до таксиста. Перші кілька хвилин поїздки були нормальними, проте потім чоловік почав запитувати дивні речі: “Де ти вештаєшся?”, “Чому така невдячна?” тощо.

— Після цього він сказав, що ми їдемо до нього додому, — пригадує Емма. Дівчина сиділа на задньому сидінні, тож вирішила дзвонити в поліцію.

Я розблокувала телефон і почала натискати цифри на екрані. Водій це побачив, усе зрозумів і викрутив кермо так, що ми мало не розбились. Тоді я подумала: шкода, що не існує просто кнопки виклику поліції, як у банку.

Ця історія закінчилася хепі-ендом. Емма вистрибнула з машини на ходу і зберегла своє життя, а таксиста покарали.

Та відтоді жінка думає, наскільки важлива швидкість та акуратність виклику поліції. Адже коли ти опиняєшся віч-на-віч з небезпечною людиною, кожна секунда і кожне рішення можуть врятувати життя.

Цього ніколи не трапиться зі мною: а раптом…

Звісно, хочеться вірити, що жодна жінка більше ніколи не зіштовхнеться з будь-яким проявом насилля. Однак сподіватися, що це ніколи не трапиться з тобою, — небезпечно.

Варто поглянути на статистику. Щороку в Україні від насильства страждає близько 1,1 млн осіб. 90% з тих, хто звертається зі скаргами про домашнє насилля, — жінки.

22% жінок у віці 15–49 років хоч раз у житті зазнавали психологічного, фізичного або сексуального насильства з боку партнера або іншої особи. Однак лише кожна третя постраждала звертається по допомогу.

— Ми не можемо спровокувати чи стати причиною насилля, бо агресія — це завжди вибір того, хто ухвалює рішення скривдити, — каже Емма Антонюк.

Страшно уявити, скільком дівчатам і жінкам у світі пощастило менше. Скільки просто не встигли покликати на допомогу чи втекти. Тож краще бути готовою до будь-яких ситуацій і мати засоби, які допоможуть подбати про себе у небезпечний момент.

Вчасно та непомітно покликати на допомогу допоможе менструальний календар Крила.

Усе про Крила

Цей менструальний календар відстежує цикл, нагадує про місячні тощо. Загалом він нічим не відрізняється від інших аналогів, окрім однієї деталі.

Застосунок містить приховану кнопку SOS, за допомогою якої можна непомітно викликати поліцію в декілька кліків, якщо ти зіштовхнулася з насиллям.

Щоб отримати доступ до прихованих функцій SOS, необхідно на декілька секунд затиснути логотип Крил.

Адреса виїзду визначається автоматично за геолокацією, тож витрачати час на спілкування з оператором не доведеться.

Щоб функція виклику допомоги була доступна, слід завантажити застосунок, додати туди стандартну персональну інформацію і надати доступ до геолокації.

Якщо ти все ж стала жертвою насилля, то не мовчи про це. Ми розповіли, куди треба звертатися, якщо став/стала жертвою зґвалтування.

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