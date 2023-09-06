Мобілізація студентів: хто підлягає призову, а хто може виїздити з країни

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Вересня 2023, 14:30
Мобілізація студентів 2022 хто підлягає призову
Фото: Pexels

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