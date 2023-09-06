Мобілізація студентів: хто підлягає призову, а хто може виїздити з країни

Під час загальної мобілізації можуть призивати військовозобов’язаних студентів. Ми розповімо, хто зі студентів підлягає призову.
Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію свідчить, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову.
Утім, 4 вересня 2023 року у Раді зареєстрували законопроект, який скасовує відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років. Федір Веніславський, один з ініціаторів проекту, пояснював, що за останній рік суттєво зросла кількість чоловіків, які таким чином намагались уникнути призову.
Він додавав, що у разі ухвалення законопроекту його дія пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.
Зміни до закону передбачають, що зараз не всі військовозобов’язані студенти можуть виїхати за кордон.
Виїхати з України мають право студенти:
Такі підтверджувальні документи мають бути перекладені українською, мати підпис перекладача та затверджені нотаріально.
На період між закінченням бакалаврату та формуванням списків на магістратуру військовозобов’язані не є студентами. У такому разі мобілізація студентів можлива, адже вони підлягають призову.
Раніше ми розповідали, що буде у випадку неявки у військомат.
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