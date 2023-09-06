Мобілізація студентів: хто підлягає призову, а хто може виїздити з країни

Під час загальної мобілізації можуть призивати військовозобов’язаних студентів. Ми розповімо, хто зі студентів підлягає призову.

Мобілізація студентів-2023

Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію свідчить, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову.

Утім, 4 вересня 2023 року у Раді зареєстрували законопроект, який скасовує відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років. Федір Веніславський, один з ініціаторів проекту, пояснював, що за останній рік суттєво зросла кількість чоловіків, які таким чином намагались уникнути призову.

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Він додавав, що у разі ухвалення законопроекту його дія пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Втім, поки парламентарі не проголосували за цю ініціативу.

Хто зі студентів може виїхати за кордон під час війни

Зміни до закону передбачають, що зараз не всі військовозобов’язані студенти можуть виїхати за кордон.

Виїхати з України мають право студенти:

Які навчаються за кордоном і мають підтвердження (довідку з ВНЗ, студентський квиток, запрошення на навчання, посвідку на тимчасове проживання, пов’язану з навчанням).

Такі підтверджувальні документи мають бути перекладені українською, мати підпис перекладача та затверджені нотаріально.

Відстрочка для вступників на магістратуру

На період між закінченням бакалаврату та формуванням списків на магістратуру військовозобов’язані не є студентами. У такому разі мобілізація студентів можлива, адже вони підлягають призову.

Раніше ми розповідали, що буде у випадку неявки у військомат.

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