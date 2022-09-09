Штрафи за приниження на роботі: що таке мобінг та яке покарання чекає на кривдників

Відчуваєш цькування чи приниження на роботі? Можеш звертатися в Державну службу з питань праці! Віднедавна в Україні ухвалили перший законопроект про штрафування роботодавців за мобінг працівників.

На таку ініціативу чекає ще розгляд під час другого читання, проте українці уже готуються до змін.

Що таке мобінг, як йому протидіяти та які штрафи чекають на кривдників?

Що таке мобінг?

Мобінг — це різновид проявів цькування. Термін вживається для ситуації, коли людину цькують на роботі. Як правило, це психологічне знущання з одного з працівників групою колег, підлеглих чи керівництва.

До мобінгу належить:

поширення неправдивих чуток;

ізоляція працівника, ігнорування його;

відпускання гострих слів у бік жертви мобінгу;

надмірна прискіпливість;

доноси;

небажана поведінка з сексуальним підтекстом;

завдання матеріальної шкоди.

Мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності.

Покарання за мобінг

штраф 1700–2550 грн або 20-40 годин громадських робіт;

повторний або груповий мобінг — штраф 3400–5100 грн або 40-60 годин громадських робіт.

Якщо атмосфера в колективі не задовільняє, краще пошукати іншу роботу. Як знайти заняття до душі — ми розповідали тобі раніше.

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