Штрафи за приниження на роботі: що таке мобінг та яке покарання чекає на кривдників

Відчуваєш цькування чи приниження на роботі? Можеш звертатися в Державну службу з питань праці! Віднедавна в Україні ухвалили перший законопроект про штрафування роботодавців за мобінг працівників.
На таку ініціативу чекає ще розгляд під час другого читання, проте українці уже готуються до змін.
Що таке мобінг, як йому протидіяти та які штрафи чекають на кривдників?
Мобінг — це різновид проявів цькування. Термін вживається для ситуації, коли людину цькують на роботі. Як правило, це психологічне знущання з одного з працівників групою колег, підлеглих чи керівництва.
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Мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності.
Мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності.
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