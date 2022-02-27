На Київщині палає нафтобаза – у чому небезпека та перші важливі кроки

Міський голова Василькова Наталія Баласинович попередила, що в результаті влучання ворожої ракети палає нафтобаза.
Це може призвести до техногенної та екологічної катастрофи. Все небо стало червоним.
Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках.
Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках.
Еколог радить жителям районів Київської області, які знаходяться поблизу місця пожежі, не виходити на вулицю та не відчиняти вікна.
Випари можуть призвести до непоправних наслідків як для світу кислотними дощами, так і людям різними захворюваннями, серед яких і онкологічні.
КМДА теж попереджає – якщо ви знаходитесь вдома, щільно закрийте всі вікна! Шкідливі речовини можуть розноситися вітром.
Поставите у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.
Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої.
Щоб бути готовими до будь-яких ситуацій, читайте, де сховатися від обстрілів у багатоповерховому будинку.