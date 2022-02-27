На Київщині палає нафтобаза – у чому небезпека та перші важливі кроки

Міський голова Василькова Наталія Баласинович попередила, що в результаті влучання ворожої ракети палає нафтобаза.

Це може призвести до техногенної та екологічної катастрофи. Все небо стало червоним.

Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках.

Еколог радить жителям районів Київської області, які знаходяться поблизу місця пожежі, не виходити на вулицю та не відчиняти вікна.

Випари можуть призвести до непоправних наслідків як для світу кислотними дощами, так і людям різними захворюваннями, серед яких і онкологічні.

КМДА теж попереджає – якщо ви знаходитесь вдома, щільно закрийте всі вікна! Шкідливі речовини можуть розноситися вітром.

Що робити у разі аварії на хімічних підприємствах

Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її. Уникайте тривалого перебування на повітрі. Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставите у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря. Регулярно здійснюйте вологе прибирання. Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною. Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої. Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

Щоб бути готовими до будь-яких ситуацій, читайте, де сховатися від обстрілів у багатоповерховому будинку.