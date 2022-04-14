Не хочеш стояти у черзі за документом переселенця? Читай, як отримати довідку ВПО у Дії 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Квітня 2022, 07:00
Довідки ВПО у Дії 2022 - як подати заявку на отримання довідки переселенця
Фото: Unsplash

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