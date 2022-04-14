Не хочеш стояти у черзі за документом переселенця? Читай, як отримати довідку ВПО у Дії 

Війна зробила мільйони українців внутрішньо переміщеними особами. Проте довідку ВПО, яка дозволяє отримувати соцвиплати, отримали не всі.

Щоб зробити реєстрацію максимально швидкою та зручною, у застосунку Дія розробили алгоритм, як оформити електронну довідку ВПО для дітей та осіб, яких ви представляєте.

Отримати довідку ВПО через ДІЮ — інструкція

Для цього потрібно буде перейти в розділ Послуги — Отримати статус ВПО і подати заявку.

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Далі вказати наступні дані:

поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації);

дані дітей, що перебувають з вами;

картку єПідтримки;

потреби на місці перебування.

За кілька днів ваші довідки ВПО мають з’явитися в Дії. Проте самої опції подати заявку в Дії ще немає. Очікується оновлення.

Нині зареєструватися як ВПО можна лише в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування.

Щоправда, у деяких центрах у черзі можна простояти близько трьох тижнів.

Сама довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається заявнику в день подання заяви. У разі відсутності відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, – протягом 15 робочих днів.

Де отримати довідку ВПО

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Центр надання адміністративних послуг

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника.

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Як потім додати довідку ВПО у Дії

Коли ти маєш довідку переселенця, можеш додати її у Дію. Для цього необхідно, щоб були наявні всі дані у відповідних реєстрах про переселенця. Тоді довідка ВПО підтягнеться в Дію автоматично.

Якщо ж твоя довідка не відображається у Дії, спробуй оновити застосунок. Якщо ж і це не допомогло, звернись до органів соцзахисту за місцем проживання для уточнення інформації щодо твоїх даних у реєстрі.

Для чого потрібна довідка ВПО в Україні:

Відкриття рахунків у банках

Відновлення або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України

Для отримання соціальних виплат і компенсацій

Для сплати податків за місцем проживання

У сервісних центрах МВС

При зарахуванні до школи або дитячого садка

Чи має чинність довідка ВПО в Дії – має, юридична сила такої довідки ВПО визначена Постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

Уряд ухвалив рішення про допомогу внутрішнім переселенцям. Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям буде подовжено до 30 квітня. Читай, як отримати 2000 гривень переселенцям через війну.