Не підходь! Найпоширеніші види мін та їхні характеристики

Рашисти мінують дороги та окуповані населені пункти. Тому варто бути максимально обачними, щоб не чіпати підозрілі предмети на вулиці та в приміщеннях.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети та їхні характеристики.

Дивися, які бувають види мін та їхні особливості.















Не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям! — закликає ДСНС.

Читати на тему Карта бойових дій в Україні та оперативна інформація від Генштабу ЗСУ Генштаб ЗСУ попереджає про тимчасово небезпечні території та повідомляє про оперативну обстановку в Україні.

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