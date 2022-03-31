Не підходь! Найпоширеніші види мін та їхні характеристики

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Березня 2022, 14:00
Міни - найпоширеніші види, характеристики
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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