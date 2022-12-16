Нервовий зрив під ялинку? Що це таке, як його виявити та вчасно допомогти собі

Життя не завжди буває безтурботним та веселим. Інколи нам доводиться мати справу зі стресом, відповідальністю за життя та постійною напругою.

У тривалій перспективі це може перетворитися у нервовий зрив. Після цього ти можеш перестати розуміти, як далі функціонувати, як продовжувати жити тим звичайним життям, яке було до зриву.

Однак чи розумієш ти значення цього поняття, чи знаєш, як вчасно виявити такий стан та допомогти собі? Про це розповіла психологиня Елена Архіпова.

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Вигадане поняття з реальними проявами: що таке нервовий зрив

Офіційного поняття нервовий зрив не існує. Найчастіше його використовують люди, які описують свій поганий та напружений стан.

На перший погляд нервовий зрив виникає зовсім раптово. Насправді ж проблеми, які викликали його, могли тривати роками, — розповідає психологиня.

Ти можеш відчувати такі прояви нервового зриву:

пригнічений настрій;

екстремальні перепади настрою;

надмірне занепокоєння;

тривога, яку не можна нічим пояснити;

проблеми з концентрацією уваги, ухваленням рішень та виконанням завдань;

соціальна ізоляція;

проблеми зі сном;

зміни апетиту чи ваги у будь-який бік;

втома та в’ялість;

проблеми з ШКТ;

пітливість;

тремтіння;

прискорене серцебиття;

запаморочення;

істерики.

Коли й чому виникає нервовий зрив

Це все змусить тебе відчувати сильні переживання, постійний стрес, почуття пригніченості від повсякдення — це головні супутники нервового зриву.

Але всі ці прояви ти відчуєш не одразу. Може пройти кілька місяців чи навіть років життя в нездорових стосунках чи нелюдських умовах, перш ніж нервова система дасть тобі гучний сигнал.

За такого життя природною відповіддю організму на стрес буде інтенсивна реакція, яка призводить до порушень ясного мислення, втрати емоційного контролю, а інколи й проблем з фізичним здоров’ям.

Нервовий зрив також може з’явитися у відповідь на твоє невміння давати раду стресу, — зазначає Елена Архіпова.

Наприклад, переїдання, алкоголізм, втеча з реальності в серіал чи гру, швидка зміна партнерів та стосунків — це все не вирішує проблем, а дає деструктивну ілюзію полегшення.

За таких дій ти не випускаєш стрес, а просто ховаєш його якомога далі. Рано чи пізно він накопичиться до такої міри, що шухляду, в яку ти його складаєш, розірве від перенапруги. Як наслідок, ти отримаєш нервовий зрив.

До чого призводить нервовий зрив

Якщо ти почуваєшся саме так, настав час про себе подбати, адже зазвичай стан нервового зриву лише початок.

Він є основою для розвитку одного з наступних психічних захворювань: депресія, тривожний розлад, ПТСР.

Щоб виявити справжню причину, поставити діагноз та вийти з цього стану, тобі треба звернутися за допомогою до спеціаліста, психолога.

Тим часом війна все ще триває. Якщо твого емоційного ресурсу вже не вистачає на її реалії, постійні вимкнення світла та атаки ворога, то читай наш матеріал, як уникнути відчуття знесилення та емоційного вигорання.

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