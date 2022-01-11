Нова шахрайська схема у BlaBlaCar: як не стати жертвою псевдоперевізника

Шахраї у BlaBlaCar працюють за новою схемою. Зокрема, наперед просять гроші за електронний квиток.
А щоб не викликати підозри і втертися у довіру, вдають із себе офіційних перевізників.
Утім, після видурення коштів, жодних поїздок не здійснюють.
Тож, як розпізнати, що ви спілкуєтесь із аферистом і не потрапити на його гачок — пояснюємо разом із експертами.
Не з розповідей про схеми псевдоперевізників знає соліст українського музичного дуету “Ніколас Карма & Нівгол Ламара” Микола Бучак.
Співак за один день натрапив одразу на трьох шахраїв у системі BlaBlaCar.
Збираючись на черговий концерт разом із колегою, він зв’язався з водієм автобуса, який заявив, що треба попередньо придбати квитки. Інакше діла не буде.
Переписку з водієм-аферистом він оприлюднив у своєму Tik-Tok:
@karma_lamara 1 частина ♬ оригинальный звук – Ніколас / Нівгол
1 частина
На щастя, артисти часто подорожують і знають, як придбати квиток на офіційному сайті перевізника. Тому їм вдалося зберегти свої гроші.
Чоловік розповідає, що коли їм надіслали посилання, з нього неможливо було перейти на офіційну сторінку чи будь-яку іншу. Саме це і насторожило співаків.
— Тобто, лише ось це посилання пряме і все. Вводиш свої ініціали, поля, картку і здійснюєш грошовий переказ. Коли я його (псевдо-водія — ред.) запитав: “Чому на офіційному сайті немає вашого рейсу?”, він відповів: “Я не знаю, я не розбираюсь”, — каже Микола Бучак.
За його словами, таких випадків насправді дуже багато.
Мені здається, кожен третій на BlaBlaCar — це аферисти, — додає він.
Мені здається, кожен третій на BlaBlaCar — це аферисти, — додає він.
Для тих, хто рідко їздить міжміськими автобусами було складно зрозуміти, як працює афера. Оскільки на потяг квитки ми купуємо заздалегідь.
Дійсно є випадки, коли BlaBlaCar користуються комерційні фірми, які надають сервіси з пасажирських перевезень, — коментує Владислав Антонов, засновник порталу DTP.KIEV.UA.
Дійсно є випадки, коли BlaBlaCar користуються комерційні фірми, які надають сервіси з пасажирських перевезень, — коментує Владислав Антонов, засновник порталу DTP.KIEV.UA.
У такий спосіб, за його словами, справжній перевізник намагається захистити себе від фінансових втрат. Адже дуже часто пасажири відмовляються від поїздок.
Цим і користуються шахраї. Зокрема, розчиняються серед справжніх перевізників, беруть з людей гроші та зникають.
Тож аби не потрапити на аферистів, автоексперт Владислав Антонов розповів про основні критерії вибору поїздки:
Порадаю, як не дати злодіям “нажитися” на вас, також поділився соліст гурту “Ніколас Карма & Нівгол Ламара” Микола Бучак.
Артист радить уточнювати за офіційними номерами телефонів компанії, які є у відкритому доступі, способи купівлі квитка.
Здебільшого перевізники пропонують два варіанти:
Потрібно зберігати (квитанції — ред.), зазначати у них цільове призначення переказу коштів, робити скріни переписок, замовлень, — додає співак.
Потрібно зберігати (квитанції — ред.), зазначати у них цільове призначення переказу коштів, робити скріни переписок, замовлень, — додає співак.
Якщо раптом ви таки потрапили на гачок шахраїв, шанс повернути кошти є, переконує адвокат Віталій Собкович.
Починайте зі збирання всіх матеріалів і доказів, а далі — прямуйте до правоохоронців.
— Допоможе кіберполіція. Вони встановлять, які телефони використовувалися, де знаходяться ці шахраї. А якщо є системний обман з боку одного перевізника, в соцмережах можна знайти відповідні групи, людей, які також постраждали і об’єднатися, — говорить фахівець.
Після у межах кримінального провадження дочекайтеся моменту, коли будуть знайдені порушники, і тоді пред’являйте цивільний позов.
Утім аферисти можуть прикриватися відмовкою: “Поїхати нібито не вдалося і рейс скасували”.
Утім аферисти можуть прикриватися відмовкою: “Поїхати нібито не вдалося і рейс скасували”.
Тоді, за словами адвоката, це не вважатиметься шахрайством, але у вас будуть дані цієї особи.
Тож ви зможете звернутися до суду з позовом щодо повернення цих коштів, а також відсотків за користування водієм-злодієм вашими безпідставно отриманими грошима.
Відправляючись у поїздку, навіть на кілька годин, можна стати жертовою квартирних грабіжників.
Адже досвідчені злодії діють за наведенням. Відтак роблять свою справу швидко та ефективно. Якісний замок їх також не відлякає, а більшість місць для грошових сховків вони давно завчили на пам’ять.
Тому радимо почитати, як захистити свою оселю від пограбувань і зменшити шанси зловмисників “уполювати” щось цінне у вашому домі.