Нова шахрайська схема у BlaBlaCar: як не стати жертвою псевдоперевізника

Шахраї у BlaBlaCar працюють за новою схемою. Зокрема, наперед просять гроші за електронний квиток.

А щоб не викликати підозри і втертися у довіру, вдають із себе офіційних перевізників.

Утім, після видурення коштів, жодних поїздок не здійснюють.

Тож, як розпізнати, що ви спілкуєтесь із аферистом і не потрапити на його гачок — пояснюємо разом із експертами.

Як працює нова шахрайська схема?

Не з розповідей про схеми псевдоперевізників знає соліст українського музичного дуету “Ніколас Карма & Нівгол Ламара” Микола Бучак.

Співак за один день натрапив одразу на трьох шахраїв у системі BlaBlaCar.

Збираючись на черговий концерт разом із колегою, він зв’язався з водієм автобуса, який заявив, що треба попередньо придбати квитки. Інакше діла не буде.

Переписку з водієм-аферистом він оприлюднив у своєму Tik-Tok:

На щастя, артисти часто подорожують і знають, як придбати квиток на офіційному сайті перевізника. Тому їм вдалося зберегти свої гроші.

Чоловік розповідає, що коли їм надіслали посилання, з нього неможливо було перейти на офіційну сторінку чи будь-яку іншу. Саме це і насторожило співаків.

— Тобто, лише ось це посилання пряме і все. Вводиш свої ініціали, поля, картку і здійснюєш грошовий переказ. Коли я його (псевдо-водія — ред.) запитав: “Чому на офіційному сайті немає вашого рейсу?”, він відповів: “Я не знаю, я не розбираюсь”, — каже Микола Бучак.

За його словами, таких випадків насправді дуже багато.

Мені здається, кожен третій на BlaBlaCar — це аферисти, — додає він.

Як убезпечити себе від перевізників-шахраїв?

Для тих, хто рідко їздить міжміськими автобусами було складно зрозуміти, як працює афера. Оскільки на потяг квитки ми купуємо заздалегідь.

Дійсно є випадки, коли BlaBlaCar користуються комерційні фірми, які надають сервіси з пасажирських перевезень, — коментує Владислав Антонов, засновник порталу DTP.KIEV.UA.

У такий спосіб, за його словами, справжній перевізник намагається захистити себе від фінансових втрат. Адже дуже часто пасажири відмовляються від поїздок.

Цим і користуються шахраї. Зокрема, розчиняються серед справжніх перевізників, беруть з людей гроші та зникають.

Тож аби не потрапити на аферистів, автоексперт Владислав Антонов розповів про основні критерії вибору поїздки:

звертайте увагу на рейтинг водія , якщо він високий, то вірогідність того, що щось піде не так мінімальна. Натомість, якщо це новий водій (з новим обліковим записом), будьте обережними, його могли заблокувати за якісь порушення раніше;

, якщо він високий, то вірогідність того, що щось піде не так мінімальна. Натомість, якщо це новий водій (з новим обліковим записом), будьте обережними, його могли заблокувати за якісь порушення раніше; якщо водій нібито від фірми перевізника наполягає на купівлі електронного квитка, перевірте чи дійсно ваш рейс є на офіційному сайті компанії. А ще не полініться зателефонувати на її гарячу лінію.

Порадаю, як не дати злодіям “нажитися” на вас, також поділився соліст гурту “Ніколас Карма & Нівгол Ламара” Микола Бучак.

Артист радить уточнювати за офіційними номерами телефонів компанії, які є у відкритому доступі, способи купівлі квитка.

Здебільшого перевізники пропонують два варіанти:

придбати квиток через офіційний сайт;

або ж скачати їхній додаток на телефон і купити з його допомогою.

Потрібно зберігати (квитанції — ред.), зазначати у них цільове призначення переказу коштів, робити скріни переписок, замовлень, — додає співак.

Чи можна повернути кошти, якщо вже став жертвою аферистів?

Якщо раптом ви таки потрапили на гачок шахраїв, шанс повернути кошти є, переконує адвокат Віталій Собкович.

Починайте зі збирання всіх матеріалів і доказів, а далі — прямуйте до правоохоронців.

— Допоможе кіберполіція. Вони встановлять, які телефони використовувалися, де знаходяться ці шахраї. А якщо є системний обман з боку одного перевізника, в соцмережах можна знайти відповідні групи, людей, які також постраждали і об’єднатися, — говорить фахівець.

Після у межах кримінального провадження дочекайтеся моменту, коли будуть знайдені порушники, і тоді пред’являйте цивільний позов.

Утім аферисти можуть прикриватися відмовкою: “Поїхати нібито не вдалося і рейс скасували”.

Тоді, за словами адвоката, це не вважатиметься шахрайством, але у вас будуть дані цієї особи.

Тож ви зможете звернутися до суду з позовом щодо повернення цих коштів, а також відсотків за користування водієм-злодієм вашими безпідставно отриманими грошима.

Відправляючись у поїздку, навіть на кілька годин, можна стати жертовою квартирних грабіжників.

Адже досвідчені злодії діють за наведенням. Відтак роблять свою справу швидко та ефективно. Якісний замок їх також не відлякає, а більшість місць для грошових сховків вони давно завчили на пам’ять.

Тому радимо почитати, як захистити свою оселю від пограбувань і зменшити шанси зловмисників “уполювати” щось цінне у вашому домі.