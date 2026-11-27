20 українських ветеранів, ветеранок та військовослужбовців успішно пройшли навчання у другій когорті ініціативи Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP). Цей проєкт заснував Фонд Віктора Пінчука для посилення управлінського потенціалу ветеранів та підтримки їхнього внеску в майбутнє України. Детальніше про курс лідерства – розповідаємо далі.

Що відомо про Ukrainian Veterans Leadership Program фонду Пінчука

Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — міжнародна програма розвитку лідерства для українських ветеранів і ветеранок, започаткована Фондом Віктора Пінчука спільно з Yale Jackson School of Global Affairs. Її мета — допомогти колишнім військовослужбовцям розкрити лідерський потенціал, здобути нові професійні навички та застосовувати військовий досвід у цивільному житті.

У серпні 2026 року Фонд Віктора Пінчука та Єльський університет в США уклали п’ятирічну угоду про співпрацю до червня 2031 року. За цей час планується, що навчання в Єльському університеті зможуть пройти понад 200 українських захисників і захисниць. Загалом заплановано 11 когорт.

Як проходило навчання другої когорти UVLP

До другої когорти міжнародної програми увійшли 20 учасників із різним військовим і цивільним досвідом, зокрема бойові командири, військові медики, а також ветерани, які працюють у напрямках реабілітації, оборонних технологій, військової освіти, публічної політики та громадської діяльності.

Навчальний курс поєднував теоретичні лекції, практичні семінари та інтерактивні дискусії. Слухачі вивчали сучасне лідерство, комунікації, питання етики, міжнародних відносин та місце України у світі.

Окрему увагу приділили ролі ветеранів у суспільстві, міжнародному досвіду їхньої реінтеграції та адаптації до цивільного життя. Навчання дало змогу учасникам переосмислити й поглибити власний досвід, розширити світогляд і вдосконалити лідерські навички.

Українські ветерани — не лише захисники нашої країни, а й лідери, які формуватимуть її майбутнє. У межах UVLP ми прагнемо допомогти їм здобути необхідні знання та навички, розширити їхні можливості для реалізації власного потенціалу та впровадження позитивних змін у всіх сферах українського суспільства, – зазначила керівниця програми UVLP Світлана Гриценко.

Програмна директорка UVLP у Yale Jackson School of Global Affairs Діна Домметт також відзначила важливість такого навчання. За її словами, досвід, ідеї та лідерський потенціал українських військових і ветеранів мають значення не лише для України, а й для всього світу.

До викладання на курсі долучилися й науковці та практики Єльського університету:

Зої Ченс (Zoe Chance) , старша викладачка Єльської школи менеджменту, провела практичні заняття з формулювання переконливих повідомлень та розвитку лідерства;

, старша викладачка Єльської школи менеджменту, провела практичні заняття з формулювання переконливих повідомлень та розвитку лідерства; Майк Бренес і Джиммі Гетч організували інтерактивний семінар про сутність лідерства;

і організували інтерактивний семінар про сутність лідерства; Емма Скай та Юваль Бен-Давід із Міжнародного центру лідерства допомогли слухачам дослідити можливі сценарії розвитку України до 2050 року;

та із Міжнародного центру лідерства допомогли слухачам дослідити можливі сценарії розвитку України до 2050 року; Брендон Наппі з Єльської школи богослов’я розглянув питання етики, усвідомленості та трансформаційного лідерства, спонукаючи замислитися над цінностями, за які триває боротьба.

Враження випускників програми

Представники другої когорти розповіли, що навчання допомогло їм розвинути стратегічне мислення, покращити навички ухвалення рішень, адаптуватися до змін і формувати власне бачення майбутнього.

Ветеран 3 окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго Денис Квебек заявив, що програма UVLP дала йому не просто нові знання, а й нові інструменти для мислення, адже професіоналізм – це постійний пошук.

Пошук нових підходів, досвіду, інформації та можливостей стати кращим у тому, що ти робиш. Не можна зупинятися на тому, що вже знаєш і вмієш. Світ змінюється, виклики стають складнішими, а отже, ми маємо постійно розвиватися, щоб бути ефективнішими завтра, ніж були сьогодні, – пояснив ветеран.

Ветеранка, волонтерка та маркетинг-директорка Dronarium Academy Маргарита Соловій (Рівчаченко) поділилася, що участь у програмі припала на важливий етап її життя, коли вона почала замислюватися про свій розвиток як людини і як професіонала.

Програма, особливо наші спільні рефлексії, допомогла мені усвідомити власний страх невдачі. Тепер я знаю, як впоратися зі страхом першого кроку, робити більше, ніж навіть могла собі уявити, і ставити перед собою ще вищу планку, – додала Соловій.

Заступник командира 3 армійського корпусу ЗСУ Родіон Кудряшов побажав майбутнім учасникам програми зберігати мотивацію та прагнення до самовдосконалення. Він наголосив, що сьогодні Україні потрібні саме такі люди.

Коли буде оголошено наступний набір

На сайті Фонду Віктора Пінчука повідомляється, що набір на навчання наступної 3-ї когорти UVLP буде оголошено навесні 2027 року.

Програма продовжить підтримувати розвиток лідерського потенціалу українських ветеранів і військовослужбовців, допомагаючи їм застосовувати власний досвід для позитивних змін у суспільстві.

Раніше ми розповідали, як взяти участь у відборі до міжнародної лідерської програми UVLP.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!