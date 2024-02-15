Віддзеркалюватимуть ситуацію? Українські перевізники почали акцію протесту на польському кордоні

Польські фермери вже не вперше блокують кордон з Україною та влаштовують страйки. Нещодавно польські фермери ще й розсипали українське зерно на дорогу.

Тож українські перевізники вирушають на протест під КПП Ягодин у відповідь на блокаду поляків. В акції мають взяти участь 50 автомобілів.

Українські перевізники влаштували акцію протесту: що відомо

— Ми віддзеркалюватимемо ситуацію, яка відбувається з польської сторони. Притримуватимемо автомобілі для перевірки документів, чи є об’їзд блокади, чи поляки справедливо її відстояли, — пояснив представник перевізників Віталій Коценко.

Зараз також дивляться

На автомобілях висять спеціальні плакати з вимогами, а просять саме безперешкодного пропуску. На плакатах написи українською та англійською мовами: “Стоп блокаді на кордоні”, “Вільний рух — спільна перемога”. Водії кажуть, що втомилися чекати в заторах. Утім, наголошують, що акція протесту буде мирною, вони не влаштовуватимуть перекриття дороги.

— Вони (польські перевізники — ред.) стоятимуть з нами на своїх машинах доти, доки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони за годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія, — сказав Суспільному Віталій Коценко.

Акція триватиме до місяця, до 10 березня, якщо польська сторона не зніме блокаду. На місці проведення української акції протесту чергує поліція.

Попри блокаду, польські фермери пропускають автобуси та легкові автомобілі. Тому тобі можуть стати у пригоді знання, що можна провозити до Польщі через кордон з Україною.

Фото: Суспільне Луцьк

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.