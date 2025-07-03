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Милиці, протези, візки: як українцям безкоштовно отримати засоби реабілітації

Марія Дзюба, редакторка сайту 03 Липня 2025, 08:15
Милиці, протези, візки: як українцям безкоштовно отримати засоби реабілітації
Фото Pexels

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