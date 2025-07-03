Милиці, протези, візки: як українцям безкоштовно отримати засоби реабілітації

Ти знаєш, що протези, милиці, візки та багато іншого, що допомагає людям з інвалідністю, можна отримати зовсім безкоштовно?

І це стосується не тільки військових, а й усіх українців, хто цього потребує! Процес став набагато простішим, щоб кожен міг отримати необхідну допомогу.

Що саме можна отримати безкоштовно?

Допоміжні засоби реабілітації (ДЗР) — це різноманітні пристосування, що допомагають людям з обмеженими можливостями покращити якість життя та самостійність.

Згідно з Порядком забезпечення допоміжними засобами реабілітації, безоплатно можна отримати:

Протези та ортопедичне взуття.

Засоби для самообслуговування: наприклад, пристосування, щоб легше одягатися.

Засоби для пересування: інвалідні візки, ходунки, палиці.

Засоби для підйому та переміщення: спеціальні пристрої.

Спеціальні меблі: наприклад, ліжка, які можуть підніматися.

Засоби для спілкування та орієнтації: наприклад, телефони для людей з певними потребами.

Є навіть спеціальний список затверджений Міністерством соціальної політики (Наказ № 309), де все детально розписано: що можна отримати і на який термін.

Наприклад, ортези (спеціальні корсети) дають на рік, а мобільний телефон — на 5 років.

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Як це працює? Отримати ДЗР стало простіше!

З 2023 року отримати ДЗР стало набагато легше, адже багато хто потребує реабілітації. Тепер не треба бігати по кабінетах і збирати купу паперів.

Милиці, візки, протези та інші базові речі можна отримати прямо в лікарні, без зайвих затримок.

Все починається з того, що тебе оглядає спеціальна команда лікарів (її називають мультидисциплінарна команда).

Вони дивляться, що тобі потрібно, і складають індивідуальний план реабілітації.

ДЗР на час та назавжди

Раніше було складно отримати необхідні пристрої після виписки з лікарні, але тепер це питання вирішили:

Для тимчасового користування (наприклад, після травми) можна взяти стандартні ДЗР серійного виробництва. Їх можна забрати додому, а потім повернути в найближчий кабінет асистивних технологій, навіть якщо ти брав їх в іншій лікарні.

Якщо ж у людини є постійні проблеми, які обмежують її щоденне життя, то можна отримати протези чи ортези, зроблені спеціально під її розміри. Ці засоби повертати не потрібно, вони залишаються у людини назавжди.

Рішення про видачу ДЗР записується в індивідуальний план і вноситься в електронну систему охорони здоров’я.

Тепер доступ до допомоги став набагато простішим, що дає більше можливостей для кожного, хто цього потребує.

Раніше ми розповідали, що на Київщині відкрили найбільший центр відновлення для людей, постраждалих від війни. Він стане важливою опорою для тих, хто потребує медичної та психологічної допомоги.

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