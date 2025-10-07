Для тебе Новини

Біометричні дані на кордоні: в ЄС скан обличчя замінить штамп у паспорті

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 07 Жовтня 2025, 14:00 3 хв.
біометрія на кордоні єс
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь