Нова ціна на електроенергію: як зріс тариф для населення і чому

Зима 2022-2023 та опалювальний сезон були складними для українців. Росіяни обстрілювали енергетичні об’єкти, через це країна переживала блекаути. Місяцями українці жили в режимі аварійних відключень світла. Тоді влада вирішила не підвищувати ціни на електроенергію до кінця опалювального сезону.

Утім зараз Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію.

Як зростуть ціни на електроенергію

Кабінет Міністрів ухвалив зростання тарифів електроенергії майже удвічі.

З 1 червня 2023 року встановлюється тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн за кВт-год.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Суспільне.

Він пояснив, що зростання тарифів спричинені руйнуваннями та пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

— Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону, — наголосив Геращенко.

Він також міркує, що наступного осінньо-зимового періоду Росія може знову обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

Щоб правильно сплачувати комунальні платіжки, треба вчасно передавати показники. Раніше ми розповідали, як передати показання за світло, інструкції дуже прості.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!