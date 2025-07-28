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Скільки коштує оформити закордонний паспорт у 2025: чи змінилась ціна

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 28 Липня 2025, 16:45
Скільки коштує оформити закордонний паспорт
Фото Depositphotos

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