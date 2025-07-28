Скільки коштує оформити закордонний паспорт у 2025: чи змінилась ціна

Закордонний паспорт у сучасному світі практично став необхідністю для будь-якої людини. Адже він допомагає як в буденних та приємних речах, як-от поїздки у відпустку, так і в складних ситуаціях, коли доводиться кудись їхати, щоб врятуватися від бойових дій у рідній країні. Та ціна на закордонний паспорт може змінюватися, тому важливо за нею стежити.

Якщо у твоїй голові вже з’явилося питання, скільки ж це коштує, тоді розповідаємо про всі фінансові деталі оформлення закордонного паспорта в Україні у 2025 році.

Яка ціна на закордонний паспорт

Насамперед потрібно пам’ятати, що для отримання закордонного паспорту потрібно не лише знати його ціну, але й подати заяву разом із необхідними документами до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також існує можливість отримати потрібний документ у підрозділу Державної міграційної служби або Паспортного сервісу ДП Документ.

Скільки коштує зробити швидкий закордонний паспорт

Оформлення закордонного паспорту у короткі терміни може мати різну ціну, яка буде залежати від сервісу, який його буде виготовляти.

Так, вартість оформлення документів за 7 робочих днів складає:

1682 гривні — у ЦНАПі та ДМС;

— у ЦНАПі та ДМС; 2 332 гривні — у ДП Документ .

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Скільки коштує закордонний паспорт 2025

Якщо ти не поспішаєш, то можеш обрати опцію виготовити закордонний паспорт за 20 днів.

У ЦНАПі та ДМС це коштуватиме 1042 гривні, а в ДП Документ — 1692 гривні.

Українці, які перебувають за кордоном під час повномасштабної війни, тепер по-новому отримуватимуть документи. Зокрема змінився механізм видачі паспортів для чоловіків. Як чоловіки можуть отримати український паспорт за кордоном — читай у матеріалі.

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