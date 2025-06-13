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Де відпочити в Румунії на морі: там, де Чорне море лагідне, а гаманець не плаче

Леся Манзюк, редакторка сайту 13 Червня 2025, 19:30
Румунія, відпочинок на морі: ціни
Фото Pixabay

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