Де відпочити в Румунії на морі: там, де Чорне море лагідне, а гаманець не плаче

Коли мріється про теплий пісок, морський бриз і келих прохолодного вина на заході сонця — не обов’язково летіти на край світу. Румунське узбережжя Чорного моря — це як невеличке відкриття поруч: менш людне, ніж Одеса, доступніше, ніж Туреччина, і приємно дивує своєю атмосферою.

Читай, які ціни на відпочинок на морі в Румунії, де розташовані чисті курорти та що пропонує узбережжя – у матеріалі.

Румунія: відпочинок на морі

Тут не тільки лагідне море, яке щедро гріє ще з червня, а й акуратні курорти з європейським сервісом, смачна кухня з місцевими морепродуктами, і — головне — ціни, що не шокують. У 2025-му Румунія знову набирає популярності серед українських мандрівників, які шукають “море без метушні”.

Сезон триває з середини червня до кінця серпня. Ціни найвищі — липень–серпень.

Основні курортні зони та їх атмосфера

Mamaia — це найпопулярніший розважальний курорт на узбережжі Чорного моря в Румунії. Ідеальний для тих, хто любить активне нічне життя, клуби, концерти та тусовки. Тут найбільше молоді, сучасні готелі й розвинена інфраструктура.

це найпопулярніший розважальний курорт на узбережжі Чорного моря в Румунії. Ідеальний для тих, хто любить активне нічне життя, клуби, концерти та тусовки. Тут найбільше молоді, сучасні готелі й розвинена інфраструктура. Eforie Nord і Eforie Sud — спокійніші курорти, добре підходять для відпочинку з родиною або для людей, які шукають оздоровлення. Відомі своїми лікувальними грязями та мінеральними водами, а також тишею і приємною атмосферою.

спокійніші курорти, добре підходять для відпочинку з родиною або для людей, які шукають оздоровлення. Відомі своїми лікувальними грязями та мінеральними водами, а також тишею і приємною атмосферою. Eforie Nord і Eforie Sud — спокійніші курорти, добре підходять для відпочинку з родиною або для людей, які шукають оздоровлення. Відомі своїми лікувальними грязями та мінеральними водами, а також тишею і приємною атмосферою.

спокійніші курорти, добре підходять для відпочинку з родиною або для людей, які шукають оздоровлення. Відомі своїми лікувальними грязями та мінеральними водами, а також тишею і приємною атмосферою. Neptun і Venus — затишні курорти з елементами балнеології. Тут можна поєднати відпочинок на морі з оздоровчими процедурами. Пляжі тут спокійні, з меншим натовпом, більше природи навколо.

затишні курорти з елементами балнеології. Тут можна поєднати відпочинок на морі з оздоровчими процедурами. Пляжі тут спокійні, з меншим натовпом, більше природи навколо. Costinești і Vama Veche — вибір для молоді та всіх, хто любить вільну, неформальну атмосферу. У Costinești часто відбуваються музичні фестивалі, а Vama Veche має дух свободи, кемпінги, багаття на пляжі та атмосферу творчої богеми.

вибір для молоді та всіх, хто любить вільну, неформальну атмосферу. У Costinești часто відбуваються музичні фестивалі, а Vama Veche має дух свободи, кемпінги, багаття на пляжі та атмосферу творчої богеми. Corbu, Vadu, Sulina — це справжній рай для любителів дикої природи. Тут немає готельних комплексів і шумних туристів — лише чисте море, піщані пляжі та спокій. Ідеально для усамітнення, тиші та занурення в природу.

Орієнтовні ціни на відпочинок в Румунії у 2025

Проживання:

Бюджетні готелі: 30–60 € за ніч (двомісний номер).

Середній рівень (3–4*): 80–150 €.

Дорогі 4–5* — від 200–300 € за ніч (переважно в Mamaia).

Харчування:

Ресторан: обід або вечеря 8–15 €.

Фестивальні ціни (наприклад, на Costinești): пиво 3–4 €, коктейлі 7–8 €, їжа 10 € за позицію.

Пляжні послуги:

Парасоля та лежак: 2–5 € за комплект.

Водні розваги (катамаран, скутери): близько 10–30 € за годину.

Лікувальні грязі, мінеральні ванни: ціна сеансу в spa-салонах від 20–50 €.

Загалом Румунське узбережжя трохи дорожче, ніж Болгарія, при цьому якість сервісу може бути середньою.

Чисті пляжі в Румунії

Найчистіші ділянки — у природних резерватах:

Corbu Beach , Vadu Beach — дика краса, чисті води, мінімальна інфраструктура.

Gura Portiței — доступ лише човном, мальовниче, зі збереженими умовами природи.

Sulina Beach — на межі з дельтою Дунаю, дикий і малолюдний.

Tuzla та Agigea — менш відомі, але чисті, зі спокоєм природи.

Тож, якщо шукаєте ласкаве море, спокій і прийнятні ціни — румунське узбережжя має чим здивувати. Тут можна відпочити душею, не перевантажуючи гаманець.

Ще раніше Вікна розказували про те, куди та чому не варто їхати на відпочинок у 2025.

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