Де відпочити в Румунії на морі: там, де Чорне море лагідне, а гаманець не плаче

Фото Pixabay Коли мріється про теплий пісок, морський бриз і келих прохолодного вина на заході сонця — не обов’язково летіти на край світу. Румунське узбережжя Чорного моря — це як невеличке відкриття поруч: менш людне, ніж Одеса, доступніше, ніж Туреччина, і приємно дивує своєю атмосферою. Читай, які ціни на відпочинок на морі в Румунії, де розташовані чисті курорти та що пропонує узбережжя – у матеріалі. Румунія: відпочинок на морі Тут не тільки лагідне море, яке щедро гріє ще з червня, а й акуратні курорти з європейським сервісом, смачна кухня з місцевими морепродуктами, і — головне — ціни, що не шокують. У 2025-му Румунія знову набирає популярності серед українських мандрівників, які шукають “море без метушні”.Сезон триває з середини червня до кінця серпня. Ціни найвищі — липень–серпень. Основні курортні зони та їх атмосфера Mamaia — це найпопулярніший розважальний курорт на узбережжі Чорного моря в Румунії. Ідеальний для тих, хто любить активне нічне життя, клуби, концерти та тусовки. Тут найбільше молоді, сучасні готелі й розвинена інфраструктура. Eforie Nord і Eforie Sud — спокійніші курорти, добре підходять для відпочинку з родиною або для людей, які шукають оздоровлення. Відомі своїми лікувальними грязями та мінеральними водами, а також тишею і приємною атмосферою. Eforie Nord і Eforie Sud — спокійніші курорти, добре підходять для відпочинку з родиною або для людей, які шукають оздоровлення. Відомі своїми лікувальними грязями та мінеральними водами, а також тишею і приємною атмосферою. Neptun і Venus — затишні курорти з елементами балнеології. Тут можна поєднати відпочинок на морі з оздоровчими процедурами. Пляжі тут спокійні, з меншим натовпом, більше природи навколо. Costinești і Vama Veche — вибір для молоді та всіх, хто любить вільну, неформальну атмосферу. У Costinești часто відбуваються музичні фестивалі, а Vama Veche має дух свободи, кемпінги, багаття на пляжі та атмосферу творчої богеми. Corbu, Vadu, Sulina — це справжній рай для любителів дикої природи. Тут немає готельних комплексів і шумних туристів — лише чисте море, піщані пляжі та спокій. Ідеально для усамітнення, тиші та занурення в природу. Читати на тему Море, сонце, all inclusive: бюджетні напрямки для відпочинку у 2025 році Бюджетні курорти все включено 2025: найкращі варіанти. Орієнтовні ціни на відпочинок в Румунії у 2025 Проживання: Бюджетні готелі: 30–60 € за ніч (двомісний номер). Середній рівень (3–4*): 80–150 €. Дорогі 4–5* — від 200–300 € за ніч (переважно в Mamaia). Харчування: Ресторан: обід або вечеря 8–15 €. Фестивальні ціни (наприклад, на Costinești): пиво 3–4 €, коктейлі 7–8 €, їжа 10 € за позицію. Пляжні послуги: Парасоля та лежак: 2–5 € за комплект. Водні розваги (катамаран, скутери): близько 10–30 € за годину. Лікувальні грязі, мінеральні ванни: ціна сеансу в spa-салонах від 20–50 €. Загалом Румунське узбережжя трохи дорожче, ніж Болгарія, при цьому якість сервісу може бути середньою. Чисті пляжі в Румунії Найчистіші ділянки — у природних резерватах: Corbu Beach, Vadu Beach — дика краса, чисті води, мінімальна інфраструктура. Gura Portiței — доступ лише човном, мальовниче, зі збереженими умовами природи. Sulina Beach — на межі з дельтою Дунаю, дикий і малолюдний. Tuzla та Agigea — менш відомі, але чисті, зі спокоєм природи. Тож, якщо шукаєте ласкаве море, спокій і прийнятні ціни — румунське узбережжя має чим здивувати. Тут можна відпочити душею, не перевантажуючи гаманець. Ще раніше Вікна розказували про те, куди та чому не варто їхати на відпочинок у 2025. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter