Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) ухвалила заяву Про повернення українських дітей та їх захист від незаконної депортації, примусового переміщення, ідеологічної обробки та мілітаризації.

Про це поінформувала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

ПАЧЕС засудила політику РФ щодо українських дітей

ПАЧЕС засудила агресивну війну РФ проти України та порушення прав українських дітей. Також асамблея підтримала виконання резолюції Генасамблеї ООН A/RES/ES 11/9 Повернення українських дітей, ухваленої 3 грудня 2025 року, повідомила Олена Кондратюк.

Зазначається, що проєкт заяви напрацювала і представила українська делегація в парламентській асамблеї. Резолюцію підтримали Азербайджан, Албанія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія та Румунія.

— ПАЧЕС заохочує уряди, у координації з Україною та через Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, продовжувати дипломатичну, технічну та фінансову підтримку заходів із розшуку, верифікації, посередництва, повернення та реінтеграції дітей, — розповіла Кондратюк.

Також парламенти держав-членів ПАЧЕС закликали проводити слухання й контролювати заходи урядів, спрямовані на розшук, повернення та захист українських дітей.

Як зауважила заступниця голови ВР, парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва закликала засудити належним чином РФ за мілітаризацію, ідеологічну обробку, депортацію та примусове переміщення українських дітей.

Також держави-члени ПАЧЕС закликають сприяти притягненню до відповідальності за злочини, вчинені проти українських дітей. Для цього пропонують ухвалювати відповідне законодавство, виділяти фінансування та здійснювати парламентський нагляд за діяльністю урядів.

Окремо парламенти держав-членів закликають співпрацювати зі своїми урядами задля запровадження санкцій щодо осіб, відповідальних за порушення прав українських дітей.

— Дякуємо за позицію усім державам-членам ПАЧЕС, які підтримали цей важливий документ. Українська парламентська дипломатія проактивно та ефективно використовує усі свої можливості, щоби посилювати тиск на Росію з метою повернення українських дітей та захисту їх прав, — підкреслила Кондратюк.

Раніше ми повідомляли про те, що викрадення українських дітей офіційно визнано воєнним злочином.

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