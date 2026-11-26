Операційна та креативна директорка студії GSC Game World Марія Григорович і директор благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмут приєдналися до Наглядової ради міжнародного академічного проєкту Українська історія: глобальна ініціатива.

Григорович і Чмут приєдналися до Української історії: глобальної ініціативи

Марія Григорович і Тарас Чмут увійшли до складу Наглядової ради проєкту Українська історія: глобальна ініціатива. Вони мають необхідний досвід для наступного етапу розвитку цієї ініціативи.

Міжнародний проєкт розпочинає новий етап після трирічної дослідницької роботи, який буде пов’язаний з підготовкою публікацій та створенням цифрової платформи. Планується представлення широкій аудиторії в Україні та світі результатів досліджень з допомогою текстів, візуальних матеріалів та інтерактивних форматів.

Засновник та автор ідеї проєкту Віктор Пінчук відзначив важливість участі нових українських лідерів у розвитку ініціативи:

— Дуже радий, що Тарас Чмут і Марія Григорович приєдналися до Наглядової ради нашого проєкту. Тарас і Марія є людьми, які своїми сильними і креативними рішеннями та роботою формують сучасну Україну. Тарас зміцнює обороноздатність країни, Марія допомагає українським історіям знаходити мільйони прихильників у світі. Я абсолютно впевнений, що їхній досвід буде дуже корисним для нашого проєкту.

Своє чергою, Тарас Чмут зауважив, що захист України потребує сильної армії та суспільства, яке розуміє свою історію. Тому він хоче допомогти зробити результати роботи проєкту доступними й корисними для українців, зокрема для військових.

Як зазначила Марія Григорович, знання власної історії змінює те, як люди бачать себе й своє майбутнє, що зараз особливо важливо.

— Ми в GSC Game World на власному досвіді переконалися, що українські історії можуть захоплювати мільйони людей у всьому світі. Дуже важливо, щоб наша ідентичність жила не лише в архівах і наукових працях, а й надихала на нові книжки, фільми, ігри та ідеї. Дійсно цінно мати можливість допомагати робити нашу історію ближчою, цікавішою і доступнішою для якомога більшої кількості людей, — сказала Григорович.

Науковий керівник проєкту, історик Тімоті Снайдер зауважив, що Чмут та Григорович привнесуть в проєкт сучасні погляди, а їхній досвід в рамках культури, технологій і громадянського суспільства може допомогти знайти шлях до нових поколінь.

— Мета нашого проєкту полягає в тому, щоб зрозуміти українську історію в її зв’язках зі світовою історією. Україна має надзвичайну історію, значна частина якої залишається маловідомою навіть людям, які вважають, що добре знають історію Європи, — сказав Тімоті Снайдер.

Читати на тему Цифрова скарбниця: учитель з Волині створив платформу для збереження української історії Нова платформа КРЕДЕНС зберігає культурну спадщину України в онлайн-форматі.

Тарас Чмут є директором Повернись живим, однієї з найбільших українських організацій, які підтримують Сили оборони України.

Марія Григорович є операційною та креативною директоркою всесвітньо відомої української студії GSC Game World, яка розробила серію відеоігор S.T.A.L.K.E.R.

До Наглядової ради Української історії: глобальної ініціативи також входять:

колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт;

історикиня та публіцистка Енн Епплбом;

журналіст Фарід Закарія;

письменник Сергій Жадан;

журналістки Юлія Мостова та Наталія Гуменюк;

правознавець Філіп Сендс;

митрополит Борис Ґудзяк;

засновник та автор ідеї проєкту Віктор Пінчук;

науковий керівник Тімоті Снайдер.

Про Українську історію: глобальну ініціативу

Українська історія: глобальна ініціатива є міжнародним академічним проєктом, започаткованим у 2023 році Віктором Пінчуком за наукового керівництва Тімоті Снайдера.

Проєкт об’єднує близько 200 українських і міжнародних дослідників, які працюють над осмисленням історії України у взаємозв’язку зі світовою історією.

Результати досліджень представлять українською та англійською мовами у вигляді наукових і науково-популярних публікацій, а також цифрової платформи.

Раніше в інтерв’ю для Фактів ICTV американський історик та письменник Тімоті Снайдер розповів, яким може бути майбутнє України.

Фото: uhgi.org

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!