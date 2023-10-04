Жахлива аварія поблизу Венеції: серед загиблих є п’ятеро українців

Щонайменше п’ятеро громадян України загинули під час аварії в Італії, а троє зазнали поранень. Уночі на трасі А4 поблизу італійської Венеції, у районі Местре, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади, впав із висоти 30 м та загорівся.
В аварії поблизу Венеції загинула щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей. Ще 18 людей зазнали поранень. Зокрема, п’ятеро з них у важкому стані.
Мер Венеції Луїджі Бругнаро написав, що місце аварії було апокаліптичним. Він оголосив міську жалобу за численними жертвами, які перебували в автобусі.
За даними місцевих ЗМІ, автобус впав поблизу залізничних колій, після чого загорівся.
Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні висловила найглибшу скорботу після аварії.
Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2023
Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…
— Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою.
Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з’ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв’язок із родичами, — повідомив Укрінформ речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
На жаль, багато людей потрапляють в ДТП. Це може статися через погану погоду, видимість, несправність машини тощо. Головне у цій ситуації не панікувати й знати, що робити. Раніше ми розповідали, що робити, якщо потрапив(-ла) у ДТП.
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