Жахлива аварія поблизу Венеції: серед загиблих є п’ятеро українців

Щонайменше п’ятеро громадян України загинули під час аварії в Італії, а троє зазнали поранень. Уночі на трасі А4 поблизу італійської Венеції, у районі Местре, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади, впав із висоти 30 м та загорівся.

В аварії поблизу Венеції загинула щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей. Ще 18 людей зазнали поранень. Зокрема, п’ятеро з них у важкому стані.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро написав, що місце аварії було апокаліптичним. Він оголосив міську жалобу за численними жертвами, які перебували в автобусі.

За даними місцевих ЗМІ, автобус впав поблизу залізничних колій, після чого загорівся.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні висловила найглибшу скорботу після аварії.

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…