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Деталі не розголошують, але процес розпочався: що відомо про евакуацію українців із сектора Гази

Богдана Макалюк, журналістка сайту 08 Листопада 2023, 09:01
Евакуація українців з Сектора Гази 8 листопада 2023: що відомо
Фото: Getty Images

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