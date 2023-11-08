Деталі не розголошують, але процес розпочався: що відомо про евакуацію українців із сектора Гази

З початку жовтня триває активна фаза збройного конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази. Обидві сторони завдають ударів.

У Секторі Гази опинилося багато людей, які не могли евакуюватися, зокрема українці. Різні країни домовлялися хоча б про доставку гуманітарної допомоги до сектору.

Зараз стало відомо, що 7 листопада почалася евакуація українців з сектора Гази, про це повідомив Радіо Свобода посол України в Єгипті Микола Нагорний.

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Нагорний каже, що евакуація триватиме кілька днів. Деталі не можуть розголошувати, поки вона успішно не завершиться.

— Так, евакуація розпочалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази, — сказав він.

Станом на 1 листопада дипломат повідомляв, що на евакуацію у посольства є 358 людей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно евакуювала першу групу з 43 громадян України з Гази.

Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові, — сказав він.

Евакуація продовжується і всі продовжують наполегливо працювати, щоб вивезти більше наших громадян із Гази.

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