Завтра прапор Фінляндії замайорить у НАТО: що відомо про вступ країни до військового блоку

Північно-Атлантичний союз, більш відомий як НАТО — це найсильніше об’єднання держав, яке налічує 30 членів-країн НАТО.

Та уже завтра, 4 квітня, НАТО приймає у свою сім’ю ще одну країну.

Цього дня у 1949 році в Вашингтоні представники 12 країн — США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії — підписали Північноатлантичний пакт про військово-політичний союз.

— Завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш військовий союз — сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штабквартирі НАТО, — сказав Столтенберг.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив виданню Helsingin Sanomat у неділю ввечері, що членство Фінляндії можуть формально затвердити в Брюсселі без подання документів до Вашингтона.

Уже зараз мережею ширяться фото флагштока, на якому завтра, ймовірно, й підіймуть стяг Фінляндії.

Finland’s in pole position now at #NATO HQ.



Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N