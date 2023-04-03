Завтра прапор Фінляндії замайорить у НАТО: що відомо про вступ країни до військового блоку

Північно-Атлантичний союз, більш відомий як НАТО — це найсильніше об’єднання держав, яке налічує 30 членів-країн НАТО.

Та уже завтра, 4 квітня, НАТО приймає у свою сім’ю ще одну країну.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ блоку, пише Європейська правда.

Цього дня у 1949 році в Вашингтоні представники 12 країн — США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії — підписали Північноатлантичний пакт про військово-політичний союз.

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— Завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш військовий союз — сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штабквартирі НАТО, — сказав Столтенберг.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив виданню Helsingin Sanomat у неділю ввечері, що членство Фінляндії можуть формально затвердити в Брюсселі без подання документів до Вашингтона.

Уже зараз мережею ширяться фото флагштока, на якому завтра, ймовірно, й підіймуть стяг Фінляндії.

Finland’s in pole position now at #NATO HQ.



Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N — Teri Schultz (@terischultz) April 3, 2023

Вступ Фінляндії до НАТО ще раз підкреслює, що кожна країна сама у праві вирішувати свою долю. Про це також заявляв Столтенберг.

Не Москва вирішує, хто буде членом НАТО чи ні, це вирішують країни-кандидати та НАТО.

— Таким чином, сухопутний кордон з РФ тепер збільшить удвічі, попри те, що Росія хотіла отримати менше НАТО, — наголосив Єнс Столтенберг.

Завтра до Брюсселя прибуде президент Фінляндії Саулі Нііністе та візьме участь в офіційній церемонії приєднання країни до НАТО.

Фінляндія передасть на зберігання уряду США в Брюсселі документ про приєднання до блоку перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

А які стосунки у НАТО з Україною та коли ми зможемо стати повноцінними членами блоку — читай в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Depositphotos.