Почуй військову. У Києві відкриється унікальна експозиція про українських захисниць

Озвучувати та показувати історії наших захисників і захисниць — дуже важливо. Саме так можна зменшувати прірву між цивільними та військовими та збільшувати допомогу фронту. У Києві відбудеться фотовиставка Почуй військову. Розповідаємо, коли і чому варто її відвідати.

Фотовиставка Почуй військову у Києві — як відвідати

ГО Землячки, яка займається забезпеченням та підтримкою наших захисниць у війську, днями представить фотовиставку, що має назву Почуй військову. Усі охочі зможуть відвідати її та дізнатися унікальні історії військових.

Виставка Почуй військову триватиме з 23 по 26 січня у креативному та інноваційному просторі MacPaw Space. Захисниці розповіли про ціну свободи та життя у війську.

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На виставці буде можливість побачити портретні фотографії захисниць з голосовими аудіозаписами про особисту мотивацію та досвід на передових позиціях.

Цей проект — про непохитну єдність та взаємодопомогу, на які здатні українці. А підтримка захисниць — один з важливих кроків до перемоги, який ми можемо зробити.

Детальніше про фотовиставку Почуй військову:

Дати: 23-25 січня (з 10:00 до 18:00), 26 січня (з 10:00 до 20:00).

Місце проведення: MacPaw Space, вул. Велика Васильківська, 100, Київ.

Вхід: безкоштовно.

Щодня о 12:00 команда ГО Землячки проводитиме екскурсію та розповідатиме про виставку всім відвідувачам.

Раніше ми розповідали про інші цікаві події Києві у січні 2024.

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